Υποβρύχιο γεμάτο κοκαΐνη αναχαιτίστηκε ανοικτά των ισπανικών ακτών

Υποβρύχιο το οποίο πιστεύεται πως μετέφερε ναρκωτικά αναχαίτισαν την Κυριακή οι ισπανικές αρχές, σε θαλάσσια περιοχή στα ανοικτά της βορειοδυτικής περιφέρειας της Γαλικίας.

Το πρακτορείο ειδήσεων EFE μετέδωσε επικαλούμενο πηγές προσκείμενες στην Guardia Civil -την ισπανική χωροφυλακή- ότι το υποβρύχιο μετέφερε περίπου τρεις τόνους κοκαΐνη.

«Διεθνής επιχείρηση επέτρεψε να εντοπιστεί μικρό υποβρύχιο περίπου 20 μέτρων κοντά στην παραλία του Ίο στην επαρχία Ποντεβέδρα», ανέφερε πηγή προσκείμενη σε αποστολή της κεντρικής κυβέρνησης στην περιοχή στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επιβεβαιώνοντας δημοσιεύματα ισπανικών μέσων ενημέρωσης.

Τα ισπανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι το υποβρύχιο ήταν από την Κολομβία και ότι η αστυνομία προσπαθεί να εξακριβώσει εάν έφτασε στο σημείο πλέοντας απευθείας από τη Νότια Αμερική.

Δυο πολίτες χωρών της Λατινικής Αμερικής τέθηκαν υπό κράτηση ενώ ένας τρίτος άνδρας διέφυγε, ανέφερε η πηγή.

Οι αρχές θα αποπειραθούν να ανελκύσουν το σκάφος σήμερα το πρωί, αφού οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν γι’ αυτό χθες Κυριακή αποδείχθηκαν άκαρπες.

Submarine with 3 tonnes of cocaine on board seized in #Spain - reports https://t.co/5UuigESivY