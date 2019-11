Μυστηριώδης πίνακας της Φρίντα Κάλο πουλήθηκε για σχεδόν 6 εκατ. δολάρια (φωτογραφία)

Υπερέβη τις εκτιμήσεις το ποσό για το οποίο πωλήθηκε πίνακας της Φρίντα Κάλο στη χθεσινή δημοπρασία στου Christie's της Νέας Υόρκης.

Το μυστηριώδες «Πορτρέτο κυρίας στα λευκά», έργο του 1929 ή 1930, έπιασε πάνω από 5,8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 3 με 5 εκατομμύρια δολάρια.

Το "Portrait of a Lady in White" έπιασε τη δεύτερη μεγαλύτερη τιμή που έχει πιάσει σε δημοπρασία έργο της Κάλο - η υψηλότερη τιμή ήταν τα πάνω από 8 εκατομμύρια δολάρια για το «Dos Desnudos en el Bosque (La Tierra Misma)» σε δημοπρασία του 2016, πάλι από τον οίκο Christie's.

Υπάρχουν διάφορες εικασίες για το πρόσωπο του οποίου το πορτρέτο είναι ο πίνακας. Πάντως, ο Βιρχίλιο Γκάρσα, επικεφαλής του τμήματος Λατινοαμερικανικής Τέχνης στου Christie's, δήλωσε στο περιοδικό Forbes πως πιστεύει ότι είναι πορτρέτο της Ελένα Μποντέρ, συμμαθήτριας της Κάλο στο Γυμνάσιο.

#AuctionUpdate Tonight in our #LatinAmericanArt sale, Frida Kahlo's 'Portrait of a Lady in White' surpasses its high estimate to achieve a total of $5,836,500, the second highest price the artist has achieved at auction. #FridaKahlo https://t.co/gTOjc3r3XH pic.twitter.com/LA7YMT5CTA