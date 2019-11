Κινηματογραφική ληστεία σε μουσείο της Δρέσδης με λεία θησαυρούς αξίας 1 δισ. ευρώ

Συναγερμός σήμανε το πρωί στο κέντρο της Δρέσδης όταν οι αρχές ανακάλυψαν ότι έχει γίνει ληστεία στο μουσείο «Πράσινος Θόλος».

Οι άγνωστοι δράστες διέρρηξαν τους χώρους του μουσείου και έκλεψαν πολύτιμους λίθους, κοσμήματα και ιστορικά αντικείμενα που η αξία τους αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Thieves have broken into the Green Vault in Dresden and targeted the historic collection, reportedly making away with over a billion euros worth of valuables:https://t.co/2gc0iSU6Us