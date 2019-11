Ισχυρός σεισμός 6,4 Ρίχτερ στην Αλβανία - Καταρρεύσεις κτιρίων και τραυματίες

Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,4 βαθμών έπληξε την Αλβανία στις 03:53 τοπική ώρα [04:53 ώρα Ελλάδας], η δεύτερη μέσα σε περίπου ένα δίμηνο, κατατρομοκρατώντας χιλιάδες πολίτες που βγήκαν στους δρόμους, ορισμένοι με βρέφη στα χέρια.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο περιοχή 10 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Σιγιάκ, ανάμεσα στο Δυρράχιο και τα Τίρανα, σύμφωνα με το αμερικανικό γεωδυναμικό ινστιτούτο (USGS), ενώ το εστιακό βάθος ήταν μικρό, 10 χιλιόμετρα.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν ένα κτίριο που έχει καταρρεύσει στο Δυρράχιο, 40 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας, στις αλβανικές ακτές στην Αδριατική. Αλλα καταγράφουν μεγάλες ρωγμές και ζημιές σε κτίρια.

Albania hit by an earthquake this morning... https://t.co/O8Y5t9cG8k