Είναι οριστικό: Τέλος ο Ντάνιελ Κρεγκ από τον Τζέιμς Μποντ

Ο Ντάνιελ Κρεγκ είναι επίσημα και εκτός Τζέιμς Μποντ.

Ο Κρεγκ πρωτοεμφανίστηκε στο ρόλο του 007 το 2006 στο Casino Royale και πρωταγωνίστησε σε άλλες δύο ταινίες του πράκτορα 007: το Skyfall και το Spectrte.

Και στα δύο προηγούμενα φιλμ, υπήρχε πάντα μία συζήτηση και «φήμες» αν ο Κρεγκ θα είναι η όχι ο επόμενος Μποντ.

Τελικά, αυτή τη φορά φαίνεται ότι είναι οριστικό, καθώς το ανακοίνωσε ο ίδιος δημοσίως.

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε στην εκπομπή The Late Show και επιβεβαίωσε ότι η εμφάνισή του στην επερχόμενη ταινία No Time To Die - που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Απρίλιο του 2020 - θα είναι και η τελευταία του ως Τζέιμς Μποντ.



«Τελειώσατε με τον Μποντ;» ρώτησε ο οικοδεσπότης Στίβεν Κόλμπερτ τον ηθοποίο.



«Ναι», απάντησε ο Κρεγκ.



«Τελειώσατε με τον Μποντ;» επαναλάμβανε ο Κόλμπερτ.



«Έχει γίνει, τελείωσε», είπε ο Κρεγκ.



Μετά και από αυτή τη δήλωση αναμένεται να ξαναρχίσει η συζήτηση για τη διαδοχή του Κρεγκ με τη λίστα των υποψηφίων για τον ρόλο του Βρετανού πράκτορα να μεγαλώνει. .

Την προηγούμενη μέρα, στην πρεμιέρα του φιλμ Knives Out, στο Λος Άντζελες, ο βρετανός σταρ ανακοίνωσε υπερήφανος ότι απέκτησε αμερικανικό διαβατήριο και ότι είναι μετανάστης στις ΗΠΑ