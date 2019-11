Σεισμός στην Αλβανία: Αυξάνονται οι νεκροί – Μάχη με τον χρόνο για επιζώντες στα ερείπια

Ο ισχυρότερος σεισμός εδώ και δεκαετίες έπληξε τα ξημερώματα της Τρίτης την Αλβανία συγκλονίζοντας τα Τίρανα και τη γύρω περιοχή, προκαλώντας καταρρεύσεις κτιρίων και παγιδεύοντας κατοίκους κάτω από τα ερείπια.

Ώρα με την ώρα αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών καθώς τα σωστικά συνεργεία «χτενίζουν» τα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν σαν χάρτινοι πύργοι στο Δυρράχιο και το χωριό Thumane.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, σε 15 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών - ανάμεσά του και πολλά μικρά παιδιά που κοιμόταν την ώρα του σεισμού - και 600 είναι οι τραυματίες, τρεις εκ των οποίων σοβαρά.

Σ΄ ένα σύντομο διάγγελμα μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα δεσμεύτηκε ότι τα σωστικά συνεργεία θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να σώσουν τις ανθρώπινες ζωές από τα ερείπια που άφησε πίσω του ο Εγκέλαδος.

Ο Ράμα ανέφερε ότι μέχρι τώρα απεγκλωβίστηκαν με επιτυχία 41 άτομα.

Οι πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες και τις αρμόδιες υπηρεσίες αναφέρουν ότι δεκάδες άλλοι άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα ερείπια.

Ο σειμός των 6,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 04.00 τοπική ώρα με επίκεντρο 30 χιλιόμετρα δυτικά των Τιράνων και εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.

Η δόνηση προκαλέσε εκτεταμένες ζημιές, σε μια ακτίνα που καλύπτει όλη τη μέση Αλβανία με επίκεντρο το Δυρράχιο και τα Τίρανα και μέχρι τη Σκόδρα στο Βορά και το Φίερι στο Νότο.

