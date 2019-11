Αποδοκιμασίες κατά της Μελάνια Τραμπ σε συνέδριο στη Βαλτιμόρη (βίντεο)

Η Μελάνια Τραμπ αποδοκιμάστηκε έντονα όταν ανέβηκε στη σκηνή μιας εκδήλωσης για νέους στη Βαλτιμόρη σήμερα, μια ασυνήθιστα εχθρική υποδοχή για την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

Οι συνεχείς αποδοκιμασίες, που κάλυπταν τα λεγόμενά της και διακόπτονταν από λίγες επευφημίες, είναι η τελευταία από τις αρνητικές υποδοχές που επιφυλάχθηκαν για τον πρόεδρο και την σύζυγό του σε πρόσφατες δημόσιες εκδηλώσεις.

Οπαδοί του μπέιζμπολ αποδοκίμασαν τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο σε έναν αγώνα στην Ουάσινγκτον τον Οκτώβριο, ενώ λίγες ημέρες αργότερα έγινε δεκτός με ανάμικτες επευφημίες και αποδοκιμασίες σε αγώνες πολεμικών τεχνών στη Νέα Υόρκη.

Και οι τρεις πόλεις ψηφίζουν κατά παράδοση Δημοκρατικούς.

Η Πρώτη Κυρία μίλησε για την εξάρτηση από τα οπιοειδή στο B’ More Youth Summit που οργανώθηκε από την DEA (την αμερικανική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών) και το Ίδρυμα Νεολαίας Μαρκ Γουόλμπεργκ, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που έχει ιδρύσει ο γνωστός ηθοποιός.

Melania being boo’d by middle and high school students at the Baltimore Youth Opioid Summit @cnnbrk @CNN @CNNSitRoom @TheLeadCNN pic.twitter.com/iqQKHESEjP