«Κατασκευάζοντας τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων με αρχαία ελληνικά εργαλεία», στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

- Η ενότητα «Διάλογοι» του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος φιλοξενούν τους Δημήτρη Παπαμήτσο και Αντρέα Μπονέτι, προσωπικούς φωτογράφους του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα. Στις 6.30 μ.μ. Σχολείον της Αθήνας - Ειρήνη Παππά, Πειραιώς 52.

- Η κωμωδία του Κάρλο Γκολντόνι «Το καινούργιο σπίτι» κάνει πρεμιέρα στο Εθνικό Θέατρο στη σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη» του Ρεξ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Σκουρλέτη και μετάφραση Ειρήνης Μουντράκη. Στις 7 μ.μ. Πανεπιστημίου 48.

- Το Κολωνάκι του τότε και του σήμερα βρίσκεται στο κέντρο εκδήλωσης - συζήτησης που παρουσιάζει η Κίνηση Πολιτών Κολωνακίου με την υποστήριξη της Ελληνοαμερικανικής Ενωσης. Συντονίζει ο δημοσιογράφος Νίκος Βατόπουλος. Στις 7 μ.μ. Θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ενωσης, Μασσαλίας 22.

- Εκδήλωση με τίτλο «Κατασκευάζοντας τον “Μηχανισμό των Αντικυθήρων” με αρχαία ελληνικά εργαλεία» με ομιλητή τον Αριστείδη Βούλγαρη, επικεφαλής της ομάδας The Functional Reconstruction of Antikythera Mechanism - The FRAMe Project. Στις 7 μ.μ. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

- «Η Columbia παρουσιάζει… στη Σφίγγα», ένα μουσικό πρόγραμμα-αφιέρωμα σε συνθέτες, στιχουργούς και σπουδαία τραγούδια με σημερινό καλεσμένο τον Θέμη Ανδρεάδη. Κείμενα και σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη. Στις 8.30 μ.μ. Ακαδημίας & Ζωοδόχου Πηγής (πεζόδρομος Κιάφας 13).