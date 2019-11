Νέο Κόμιξ στα περίπτερα

9 συναρπαστικές ιστορίες διάσημων σχεδιαστών:

ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ An Eye for Detail

Μια ιστορία σε σχέδιο και σενάριο του Ντον Ρόσα

ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΔΩΡΟ A Suitable Gift

Ο Βίκαρ εικονογραφεί ένα σενάριο του Φίλιπ Λε Μπαρ και του Τζακ Σάττερ

ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Cleanliness is Next to Craziness

Μια ιστορία σε σχέδιο του Μάρκο Ρότα και σενάριο του Σούνε Τρόελστρουπ

ΑΥΤΟΣ, ΑΥΤΗ ΚΑΙ Η ΔΕΚΑΡΑ Two for a Dime

Μια ιστορία σε σχέδιο και σενάριο του Κάρι Κορχόνεν

Ο ΠΟΝΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΒΡΥΧΑΤΑΙ No More Mr. Nice Guy

Ένα σενάριο του Πωλ Χάλας εικονογραφημένο από τον Σεζάρ Φεριόλι

Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΙΡΑΣΙΑ The Great Giveaway

Ο Μαξιμίνο εικονογραφεί ένα σενάριο του Πατ και της Κάρολ Μακ Γκρηλ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΛΕΚΤΑΝΗ Women’s Wiles

Μια ιστορία σε σενάριο του Λαρς Γιένσεν και σχέδιο του Βάντα Γκατίνο

ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΣΤΡΟ The Haunted Castle

Ένα σενάριο του Φρανσουά Κορτετζιανί, εικονογραφημένο από τον Ούλριχ Σρέντερ και τον Ντάαν Γίππες

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ Psyched

Μια ιστορία σε σχέδιο του Εστέμπαν και σενάριο του Μάικλ Γκίλμπερτ

