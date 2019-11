Τα διεθνή... μπράβο που εισπράττουν τα ελληνικά πανεπιστήμια και οι ερευνητές αποδεικνύουν το σημαντικό έργο που επιτελείται στην πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα της χώρας μας. Οι φοιτητές και οι διδάσκοντες έχουν να επιδείξουν διαμαντάκια, κρυμμένα πίσω από το θολό επικοινωνιακό τοπίο που δημιουργούν τα έκτροπα στα κεντρικά ΑΕΙ της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Το ΑΠΘ, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας στην Κρήτη είχαν χθες την τιμητική τους.

Ειδικότερα, η φοιτητική ομάδα iGEM Thessaloniki κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας iGEM 2019 μεταξύ 5.000 διαγωνιζομένων ερευνητικών ομάδων από κορυφαία πανεπιστήμια (ΜΙΤ, Cambridge, Oxford, Harvard κ.ά.) 40 χωρών. Η αξιολόγηση έγινε από 120 κριτές παγκοσμίου φήμης.

Σύμφωνα με το ΑΠΘ, η ομάδα σχεδίασε και ανέπτυξε το POSEIDON (Programmable Orthogonal Systems Engineered Into DNA Oligo Networks), τον πρώτο DNA υπολογιστή ικανό να προσδιορίσει ποιοτικά και ποσοτικά τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ DNA και πρωτεϊνών.

Οι πρωτεΐνες αποτελούν σημαντικά βιομόρια ιδιαίτερης σημασίας και ενδιαφέροντος για την επιστημονική έρευνα, τόσο για τη μελέτη διαφόρων βιοχημικών μονοπατιών όσο και για τη θεραπεία πληθώρας παθολογικών περιπτώσεων. Η ομάδα εστίασε την έρευνά της στον χαρακτηρισμό πρωτεϊνών που συνδέονται με τον καρκίνο του μεταστατικού μελανώματος.

«Με το έργο της, η iGEM Thessaloniki καθιέρωσε μια καινοτόμο εργαστηριακή μέθοδο που αποσκοπεί στην εξέλιξη της επιστημονικής έρευνας, με την ανάπτυξη νέων βιοϊατρικών εργαλείων και την παραγωγή νέας γνώσης», ανέφερε ο κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, καθηγητής Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης.

Οι φοιτητές που συμμετείχαν στην Ομάδα iGEM 2019 είναι από το ΑΠΘ οι Αθανασιάδου Αλίκη (τμήμα Φυσικής), Ιωαννίδης Απόστολος (τμήμα Φαρμακευτικής), Καραβά Κυριακή (τμήμα Βιολογίας), Μαλαθούνης Χαράλαμπος (τμήμα Χημικών Μηχανικών), Μαλιούρης Ιωάννης (τμήμα Πληροφορικής), Μεγαγιάννης Πλάτων (τμήμα Ιατρικής), Μωυσιάδου Σοφία (τμήμα Βιολογίας), και η Χαναγκιάν Κριστίνε από το τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών από το ΔΙΠΑΕ.

Οι φοιτητές που μετείχαν στην ομάδα ανέφεραν ότι ο διαγωνισμός iGEM αποτελεί μία μοναδική εμπειρία και δίνει τη δυνατότητα εκπόνησης πραγματικού ερευνητικού έργου ακόμα και σε προπτυχιακό επίπεδο και παρακινούν όλους τους συμφοιτητές τους να δηλώσουν συμμετοχή για την ομάδα που θα εκπροσωπήσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στον διαγωνισμό, το 2020.

Επιστημονικά υπεύθυνοι της Ομάδας iGEM 2019 είναι ο αναπληρωτής καθηγητής της Ιατρικής ΑΠΘ κ. Μιχαήλ Αϊβαλιώτης (κύριος επιστημονικός υπεύθυνος) και ο καθηγητής Βιολογίας ΑΠΘ κ. Γεώργιος Μόσιαλος. Καθοριστικής σημασίας για την ολοκλήρωση της ερευνητικής εργασίας των φοιτητών ήταν η συμβολή του υποψήφιου διδάκτορα του τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ, Κωνσταντίνου Κοζαλάκη.

Ο διαγωνισμός «iGEM Compe-tition» ξεκίνησε το 2003 ως πρωτοβουλία του διάσημου αμερικανικού πανεπιστημίου MIT και έκτοτε διοργανώνεται κάθε χρόνο στη Βοστώνη των ΗΠΑ (φέτος από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου), υπό την αιγίδα του μη κερδοσκοπικού ιδρύματος iGEM Foundation. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΑΠΘ, το iGEM Foundation είναι μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που αποσκοπεί στην προώθηση της έρευνας στον κλάδο της συνθετικής βιολογίας και στην ανάπτυξη μιας διακρατικής επιστημονικής συνεργασίας.

Ο διαγωνισμός αποτελεί πλέον θεσμό και έχει αναδείξει πολλές σημαντικές εξελίξεις, επιστημονικές δημοσιεύσεις και νεοφυείς επιχειρήσεις.

Σημαντική διάκριση για τη Νομική Αθηνών σε διεθνή διαγωνισμό



Η Νομική Σχολή Αθηνών συμμετείχε για έκτη φορά στον διαγωνισμό.

Μία ακόμη διάκριση πρόσθεσε στο παλμαρέ της η Νομική Σχολή Αθηνών. Ομάδα φοιτητών της σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κατέκτησε πριν από λίγες ημέρες την τέταρτη θέση στον κόσμο, στο πλαίσιο του διεθνούς πανεπιστημιακού διαγωνισμού εικονικής διαιτησίας Foreign Direct Investment International Arbitration Moot 2019 (FDI Moot 2019). Ο διαγωνισμός αφορά το διεθνές δίκαιο προστασίας ξένων επενδύσεων, έναν συνεχώς εξελισσόμενο κλάδο της νομικής επιστήμης και αποτελεί προσομοίωση της διαδικασίας διαιτητικής επίλυσης διεθνών επενδυτικών διαφορών.

Κάθε συμμετέχουσα ομάδα φοιτητών πρέπει να υποστηρίξει γραπτώς (memorials) και προφορικώς (με επίσημη αγόρευση) τόσο την πλευρά του προσφεύγοντος ξένου επενδυτή όσο και του καθ’ ου η προσφυγή κράτους υποδοχής της επένδυσης, σε μια μη πραγματική υπόθεση, ενώπιον ενός πάνελ ειδικών της διεθνούς διαιτησίας.

Στον φετινό διαγωνισμό συνολικά έλαβαν μέρος 132 πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο, όπως, μεταξύ άλλων, το Harvard, το New York University, το University College London, το King’s College London, το University of Buenos Aires, το University of Ottawa, το St. Petersburg State University, το University of Miami κ.ά. Στον παγκόσμιο γύρο του διαγωνισμού, που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του University of Miami μεταξύ 7-10 Νοεμβρίου, συμμετείχαν ως κριτές εγνωσμένης φήμης ακαδημαϊκοί και στελέχη διεθνών δικηγορικών εταιρειών.

Η Νομική Σχολή Αθηνών συμμετείχε φέτος για έκτη φορά στον διαγωνισμό και η φετινή ομάδα της αποτελείτο από τους προπτυχιακούς φοιτητές Ελένη-Αμαλία Γιαννακοπούλου, Μαρία Κουτσούμπα, Σταύρο-Χρήστο Παπακυριαζή και Αλέξανδρο Πέππα. Προπονήτριες της ομάδας ήταν η Μαρία Βλάχου και η Μαργαρίτα Τσίγκου, μέλη της ομάδας που είχε εκπροσωπήσει τη σχολή στον διαγωνισμό FDI Moot 2017. Η ομάδα προετοιμάστηκε υπό την επιστημονική επίβλεψη και καθοδήγηση του λέκτορα Αναστασίου Γουργουρίνη.

Η ομάδα της Νομικής στη φάση των «16» του διαγωνισμού απέκλεισε την ομάδα του Rajiv Gandhi National University of Law (Ινδία), επικράτησε στα προημιτελικά της ομάδας του Federal University of Rio Grande do Sul (Βραζιλία), και προκρίθηκε στον ημιτελικό όπου αντιμετώπισε την ομάδα του MGIMO University (Ρωσία). Στη συνέχεια αναμετρήθηκε στον μικρό τελικό του παγκόσμιου γύρου του διαγωνισμού με το Singapore Management University, καταλαμβάνοντας τελικά την τέταρτη θέση στον κόσμο. Επιπροσθέτως, η Ελένη-Αμαλία Γιαννακοπούλου βρέθηκε στο top-50 των αγορητών του διαγωνισμού FDI Moot 2019, καταλαμβάνοντας την 39η θέση.

Οπως ανέφερε στην «Κ» η Ελένη Γερασούδη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Δημόσιο Διεθνές Δικαίο και συμμετέχουσα στο προπονητικό team, «οι φοιτητές συμμετέχοντας σε έναν τέτοιο διαγωνισμό εξοικειώνονται με μία πτυχή του επαγγέλματος, ενισχύουν το βιογραφικό τους ενώ καλλιεργούν τις δεξιότητές τους πάνω στο επιστήμη τους».

Η συμμετοχή της Ομάδας της Νομικής Αθηνών στον φετινό διαγωνισμό υποστηρίχθηκε οικονομικά από τις δικηγορικές εταιρείες Ζούλοβιτς – Κοντογεωργίου, Καρατζάς & Συνεργάτες, Λαμπαδάριος & Συνεργάτες, Μπάλλας Πελεκάνος & Συνεργάτες, Μπερνίτσας, Μουσάς & Συνεργάτες, την Aegean Airlines, καθώς και την ELSA Athens.

Ενας αιώνας επιτυχιών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών



Η εκατονταετής ιστορία του ΟΠΑ και οι σύγχρονες κατακτήσεις του το κατατάσσουν ανάμεσα στα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα διεθνώς.

«Σύσσωμη η κοινότητα του ιδρύματος, όλοι μαζί, ενώνοντας τις δυνάμεις μας, θα ανασχέσουμε κάθε κίνηση που αντιστρατεύεται την κατοχυρωμένη δημοκρατική λειτουργία και την πρόοδο του ιδρύματος, την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου του. Το θεωρούμε ύψιστη υποχρέωσή μας και επειδή είμαστε περήφανοι για όσα το πανεπιστήμιό μας έχει επιτύχει». Αυτό τόνισε ο πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Εμμανουήλ Γιακουμάκης, στη λαμπρή εκδήλωση εορτασμού, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, με την οποία σηματοδότησε τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή του. Η δήλωση του πρύτανη αποτελεί έμμεση αναφορά στις επιθέσεις κατά του ΟΠΑ, όταν άγνωστοι εκφοβίζουν την ηγεσία και μέλη του, ότι «εδώ εμείς κάνουμε κουμάντο», όπως είναι ένα σύνθημα που γράφτηκε προ ημερών σε τοίχο του ιδρύματος.

Συλλέκτες βραβείων οι ερευνητές του ΙΤΕ

«Δεν θέλουμε να αυξήσουμε το προσδόκιμο ζωής, αλλά τα χρόνια υγιούς ζωής». Με αυτή τη φράση θα μπορούσε να συμπυκνωθεί για το πλατύ κοινό, και όχι τους μυημένους επιστήμονες, η ερευνητική στόχευση του κ. Γιώργου Γαρίνη, όπως ανέφερε ο ίδιος χθες στην «Κ». Ο καθηγητής του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Ερευνας (ΙΤΕ) βραβεύθηκε με το διεθνούς φήμης, υψηλού κύρους Friedrich Wilhelm Bessel Research Award του γερμανικού ιδρύματος Alexander von Humboldt. Η απονομή θα γίνει σε επίσημη τελετή στο Bamberg της Γερμανίας τον Μάρτιο του 2020.



Ο καθηγητής του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργος Γαρίνης βραβεύθηκε με το διεθνούς φήμης, υψηλού κύρους Friedrich Wilhelm Bessel Research Award του γερμανικού ιδρύματος Alexander von Humboldt.

Σύμφωνα με το ΙΤΕ, ο κ. Γιώργος Γαρίνης τιμήθηκε για την έρευνά του αναφορικά με την επίπτωση των γενετικών βλαβών στη γήρανση και τη σημασία των επιδιορθωτικών μηχανισμών των γενετικών βλαβών στις ασθένειες που σχετίζονται με τη γήρανση, συμπεριλαμβανομένου και του καρκίνου. Το συγκεκριμένο βραβείο θα υποστηρίξει τη συνεργασία του κ. Γαρίνη με τον Prof. Dr. Björn Schumacher, στο ερευνητικό κέντρο CECAD του πανεπιστημίου της Κολωνίας. Το βραβείο, που συνοδεύεται από χρηματικό ποσό 45.000 ευρώ, απονέμεται σε επιστήμονες εκτός Γερμανίας, οι οποίοι χαίρουν διεθνούς αναγνώρισης για το επιστημονικό τους έργο και αναμένεται ότι θα έχουν σημαντική επιρροή στον επιστημονικό τους χώρο, πέραν του συγκεκριμένου πεδίου έρευνάς τους. Οι βραβευθέντες τιμώνται για την εξαιρετική και διαρκή προσφορά τους στην έρευνα. Επιπλέον, προσκαλούνται να επισκεφθούν τη Γερμανία στο πλαίσιο συνεργατικού έργου με γερμανικό ίδρυμα, για διάστημα μέχρι και ένα έτος. Το ίδρυμα Humboldt χορηγεί περίπου 20 βραβεία Friedrich Wilhelm Bessel ανά έτος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο επτά Ελληνες ερευνητές έχουν τιμηθεί με το βραβείο αυτό, όλοι από την Κρήτη, και μάλιστα έξι εξ αυτών είναι ερευνητές ή συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ του ΙΤΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΤΕ, οι προηγούμενοι έξι είναι η Ελένη Αναγνωστοπούλου, ο Γεώργιος Πετεκίδης (2016), ο David Petrosyan, η Παναγιώτα Ποϊράζη, ο Νεκτάριος Ταβερναράκης και ο Παναγιώτης Κεβρεκίδης.

Επίσης, χθες ανακοινώθηκε ότι το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας εις μνήμην των Βασίλη Ξανθόπουλου και Στέφανου Πνευματικού του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Ερευνας απονέμεται φέτος στον καθηγητή Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ κ. Βασίλη Κάλφα. Μετά την απονομή του βραβείου, στις 13 Δεκεμβρίου στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής στην Αθήνα, θα ακολουθήσει ομιλία του κ. Βασίλη Κάλφα με θέμα «Η φιλοσοφία ως μάθημα». Το έργο του τιμώμενου θα παρουσιάσει ο ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ κ. Θεοδόσης Τάσιος.