Τίνα Τέρνερ: Η «γιαγιά της ροκ» έγινε 80 ετών και νιώθει υπέροχα (βίντεο)

Γεννημένη ως Anna Mae Bullock στις 26 Νοεμβρίου του 1939, η Τίνα Τέρνερ κατάφερε κάτι μοναδικό: Επιβίωσε μέσα από μια δύσκολη ζωή και έγινε σταρ σε ηλικία 44 χρόνων. Τέτοια πράγματα απλά δεν γίνονται.

Συνάντησε το Μπρόντγουεϊ ως η «Τίνα του μιούζικαλ». Ξεκίνησε ως το ήμισυ του Ike and Tina Turner, κόσμησε το εξώφυλλο του δεύτερου τεύχους του Rolling Stone, τον Νοέμβριο του 1976.

Ο κόσμος δεν ήξερε ότι ο γάμος της ήταν ένα δωμάτιο βασανιστηρίων. Αλλά αυτή είναι η πρώιμη Τίνα.

Στην αρχή, όταν δραπέτευσε από τον Άικ, η μουσική βιομηχανία την είχε για τελειωμένη. Μαύρη, γυναίκα, και να πλησιάζει τα 40. Η Τίνα όμως βρήκε καινούργια ζωή ανάμεσα στα πιτσιρίκια του New Wave και έγινε ένας από τους πρώτους σταρ του MTV.

To Ball Of Confusion, το ντουέτο της με τους Heaven 17 - Βρετανοί από το Σέφιλντ που έπαιζαν New Romantic synth-pop -, έγινε βασικό στο MTV.

Ο Μάρτιν Γουέαρ των Heaven 17 ήταν ο παραγωγός του επόμενού της σιγκλ,, του Let's Stay Together.

Αυτό το σιγκλ ήταν ο βράχος πάνω στον οποίο χτίστηκε το κλασσικό πλέον Private Dancer - τη σπαρακτική μπαλάντα μιας γυναίκας που πουλάει το κορμί της ενώ την παίρνουν τα χρόνια. Το τραγούδι «αφηγείται την ιστορία γυναικών σαν και μένα, που έχουν πιαστεί στα δίχτυα δυσάρεστων καταστάσεων, που με κάποιον τρόπο βρίσκουν τον δρόμο να συνεχίσουν» όπως είπε η ίδια.

Ο σόλο δίσκος τPrivate Dancer περιλάμβανε το τραγούδι What's Love Got to Do with It, που έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία της Τέρνερ και κέρδισε τέσσερα βραβεία Γκράμμυ, μεταξύ των οποίων του Δίσκου της Χρονιάς.

Η βραδιά στην οποία εκτοξεύθηκε επιτέλους η καριέρα της ήρθε τον Ιανουάριο του 1983, χάρη σε έναν από τους μεγαλύτερους θαυμαστές της: έναν τύπο που άκουγε στο όνομα Ντέιβιντ Μπόουι: Όταν τα αφεντικά μεγάλης δισκογραφικής ήθελαν ένα βράδυ να του κάνουν το τραπέζι στη Νέα Υόρκη, ο Μπόουι τους είπε ότι είχε κανονίσει εκείνο το βράδυ: θα πήγαινε ν' ακούσει την αγαπημένη του τραγουδίστρια στο Ritz. Και τους είπε ότι και αυτοί θα έκαναν το ίδιο. Η αγαπημένη τραγουδίστρια του Μπόουι δεν ήταν άλλη από την Τίνα Τέρνερ.

Η σόλο επιτυχία της συνεχίστηκε καθ'όλη την δεκαετία του 1980 και του 1990 με πλατινένιους δίσκους αλλά και με singles όπως τα We Don't Need Another Hero (Thunderdome), The Best, I Don't Wanna Fight και GoldenEye, παράλληλα με το ομώνυμο τραγούδι για την ταινία James Bond (1995).

Καθώς γίνομαι 80 χρονών, θα 'θελα να πιστεύω ότι έγινα σοφή σε κάποια πράγματα» δήλωσε πριν λίγες ημέρες η «γιαγιά της ροκ» στο Rolling Stone. Όπως πάντως ενημέρωσε η ίδια τους θαυμαστές της, μέσα από μήνυμά της στα social media, στα 80 της φαίνεται και αισθάνεται υπέροχα. Μάλιστα, μετά από κάποια σοβαρά προβλήματα που είχε με την υγεία της, στα 80 της νιώθει ότι έχει μία δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.