Βρετανικός Τύπος: Ο πρίγκιπας – διάδοχος Κάρολος ετοιμάζεται να γίνει αντιβασιλέας

Μετά τον ενεργό ρόλο που διαδραμάτισε στην «αποπομπή» του αδερφού του, πρίγκιπα Άντριου, από το Μπάκιγχαμ, εξαιτίας της εμπλοκής του στο σκάνδαλο Επστάιν, τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο πρίγκιπας - διάδοχος Κάρολος ετοιμάζεται πλέον να ανέβει στον θρόνο ως αντιβασιλέας.

Σε 18 μήνες η βασίλισσα Ελισάβετ θα γίνει 95 ετών και ενώ τυπικά δεν μπορεί να παραιτηθεί από τον τίτλο όσο ζει, έχει τη δυνατότητα να παραδώσει τις περισσότερες βασιλικές αρμοδιότητες στον πρωτότοκο γιο της, Κάρολο.

Μάλιστα, στην ίδια ηλικία αποσύρθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα και ο βασιλικός σύζυγος και πατέρας του Καρόλου, πρίγκιπας Φίλιππος, Δούκας του Εδιμβούργου.

Επιπλέον, όπως αναφέρει η Mail, αμέσως μετά την επιστροφή του από τη Νέα Ζηλανδία, ο 71χρονος σήμερα πρίγκιπας-διάδοχος έσπευσε στα ανάκτορα, όπου συζήτησε με τους γονείς του την πιθανότητα να αναλάβει τον έλεγχο «των οικογενειακών υποθέσεων».

