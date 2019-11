H περίπτωση του TUDOR Black Bay Ceramic One for Only Watch 2019

Πριν από λίγο καιρό σας είχαμε μιλήσει εδώ για το εκπληκτικό ποσό που συγκέντρωσε η φιλανθρωπική δημοπρασία Only Watch 2019 όπως και για το Patek Philippe Grandmaster Chime που αναδείχθηκε το ακριβότερο ρολόι χειρός όλων των εποχών (δείτε περισσότερα εδώ). Μπορεί η σαρωτική νίκη του Patek να ήταν σε γενικές γραμμές αναμενόμενη, το ρολόι όμως που ίσως αποτέλεσε τη μεγαλύτερη έκπληξη όσον αφορά την τιμή που έπιασε στη δημοπρασία ήταν αναμφισβήτητα το Black Bay Ceramic One της Tudor. Αναρωτιέται κανείς πώς ένα απλό σε λειτουργίες, σπορ μοντέλο καταδύσεων, κατόρθωσε να συγκεντρώσει το ποσό των 350 χιλιάδων ελβετικών φράγκων και να κατατάσσεται πέμπτο μεταξύ των 50 κατά κύριο λόγο πολύπλοκων και περίτεχνων ρολόγια που πρόσφεραν οι άλλες μάρκες στη δημοπρασία Only Watch 2019. Το Tudor δεν πουλήθηκε απλώς ακριβά. Πουλήθηκε σε τιμή εκατονταπλάσια της αρχικής εκτίμησής του. Προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσουμε αυτόν τον γρίφο και να κατανοήσουμε την ψυχολογία των ανθρώπων που προσπάθησαν να το αποκτήσουν καταλήξαμε στα εξής:

1. Είναι ένα και μοναδικό. Όπως και όλα τα ρολόγια που συμμετείχαν στη δημοπρασία Only Watch, το Black Bay Ceramic One είναι μοναδικό κομμάτι. Αυτό άλλωστε αναγράφεται και στην πλάτη της κάσας με την επιγραφή Piece Unique.

2. Είναι το πρώτο Tudor Black Bay από κεραμικό. Η ελβετική μάρκα δεν είχε χρησιμοποιήσει ποτέ άλλοτε αυτό το υψηλής τεχνολογίας υλικό σε μοντέλο Black Bay (μόνο στο Fastrider Black Shield). Στην προκειμένη περίπτωση η 41 χιλιοστών κάσα του είναι από μαύρο ματ κεραμικό ενώ η μονής κατεύθυνσης περιστρεφόμενη στεφάνη της είναι από τιτάνιο με μαύρη ματ επίστρωση PVD και έχει επιφάνεια από μαύρο ματ κεραμικό.

3. Είναι απολύτως μαύρο. Η λογική του all-black πάντοτε ήταν ελκυστική για τους συλλέκτες. Και το συγκεκριμένο Black Bay έχει μία εμφάνιση πολύ προχωρημένη και αντισυμβατική για τα δεδομένα της κλασικής Tudor.

4. Κρύβει μέσα του έναν τελευταίας τεχνολογίας manufacture μηχανισμό, τον αυτόματο Calibre MT5602 με ελατήριο από πυρίτιο, πιστοποίηση χρονομέτρου από το COSC και 70 ώρες ενεργειακής αυτονομίας.

5. Είναι Black Bay. Με την συγκεκριμένη οικογένεια μοντέλων η Tudor φαίνεται πως έπιασε τζάκποτ. Είναι διαπιστωμένο ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ενδιαφέρον των συλλεκτών προς τη συγκεκριμένη μάρκα. Ίσως σ’ αυτό να συνέβαλε και το γεγονός ότι η Tudor έχει βραβευτεί πέντε φορές στο Grand Prix Ωρολογοποiίας της Γενεύης (GPHG), τέσσερις από αυτές με μοντέλα Black Bay.

6. Η Tudor είναι το μικρό αδελφάκι της Rolex. Αυτό το γεγονός από μόνο του δίνει προστιθέμενη αξία στο συγκεκριμένο ρολόι. Την πρώτη φορά που η Tudor συμμετείχε στην Only Watch, το 2015, δημιούργησε ένα Black Bay One εμπνευσμένο από το ιστορικό της μοντέλο 7923. Και τότε η τιμή πώλησης είχε ξεπεράσει κάθε προσδοκία, αφού είχε φτάσει τα 375.000 ελβετικά φράγκα, δηλαδή 120 φορές περισσότερο από την λιανική τιμή ενός κανονικού Black Bay Black. Στην επόμενη Only Watch, το 2017, το Black Bay Bronze One είχε πουληθεί έναντι 350.000 ελβετικών φράγκων. Ίσως τελικά να μην ήταν και τόσο μεγάλη έκπληξη που και στη φετινή δημοπρασία το μοναδικό μοντέλο της Tudor έφτασε τόσο ψηλά...

