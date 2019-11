Συναγερμός στο Λονδίνο έπειτα από επίθεση με μαχαίρι - Ενας άνδρας νεκρός από αστυνομικά πυρά

Συναγερμός σήμανε στη βρετανική πρωτεύουσα το μεσημέρι της Παρασκευής έπειτα από επίθεση με μαχαίρι κοντά στη γέφυρα του Λονδίνου.

Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για πυροβολισμούς ωστόσο νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία αναφέρει ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε περιστατικό επίθεσης με μαχαίρι ενώ ένας ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό, ένας άνδρας έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά. Η αστυνομία του Λονδίνου κάνει λόγο για «ασαφείς» συνθήκες σχετικά με το περιστατικό, προσθέτοντας ότι το αντιμετωπίζει προληπτικά ως «τρομοκρατική επίθεση».

Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα προκειμένου να παραλάβουν τραυματίες και νοσηλευτικό προσωπικό που παρέχει τις πρώτες βοήθειες.

Βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο Twitter δείχνουν πολλά αστυνομικά αυτοκίνητα και λεωφορεία στη γέφυρα και ένα φορτηγό να καταλαμβάνει περισσότερες από μία λωρίδες.

Ένα βιντεοκλίπ 14 δευτερολέπτων στο Twitter που γυρίστηκε από προνομιακή θέση στην απέναντι πλευρά του δρόμου δείχνει τρεις αστυνομικούς να οπισθοχωρούν από έναν άνδρα που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο.

This is the moment armed police were seen pointing a gun at a person on London Bridge following reports of gunshots #LondonBridge https://t.co/cxYsZ5bGBr pic.twitter.com/O4xTucIV4P