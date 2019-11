Τρομοκρατική επίθεση στο κέντρο του Λονδίνου - Νεκρός από αστυνομικά πυρά ο δράστης

Ως τρομοκρατική επίθεση χαρακτήρισε ο επικεφαλής της βρετανικής αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, Νιλ Μπάσου, την επίθεση με μαχαίρι κοντά στη γέφυρα του Λονδίνου το μεσημέρι της Παρασκευής.

Αξιωματικός της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ανέφερε ότι ο ύποπτος έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά και ότι ο μηχανισμός που έφερε πάνω του ήταν ψεύτικος.

«Λόγω των αναφορών ότι ο ύποπτος μπορεί να είχε στην κατοχή του έναν εκρηκτικό μηχανισμό, αναπτύχθηκαν στο σημείο πυροτεχνουργοί (της αντιτρομοκρατικής) και αποκλείστηκε μια μεγάλη περιοχή ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει κανένας περαιτέρω κίνδυνος για τους πολίτες», συνέχισε ο Μπάσου.

«Ωστόσο, μπορώ να επιβεβαιώσω σε αυτό το σημείο ότι πιστεύουμε πως η συσκευή που ήταν δεμένη στο σώμα του υπόπτου ήταν ψεύτικη», πρόσθεσε.

Ο Μπάσου είπε ότι ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ζήτησε να ενημερωθεί προσωπικά για το συμβάν και για τον σκοπό αυτό ο ίδιος θα πάει στην Ντάουνινγκ Στριτ μετά τη συνέντευξη Τύπου.

Τα κίνητρα του δράστη, όπως διευκρίνισε, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά ενώ πρόσθεσε ότι θα ενισχυθούν οι αστυνομικές περιπολίες στην πρωτεύουσα.

Νωρίτερα, η αστυνομία έκανε λόγο για αρκετούς τραυματίες στην επίθεση με μαχαίρι και σημείωνε ότι ένα άτομο έχει τεθεί υπό κράτηση.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως μετά την επίθεση ασθενοφόρα προκειμένου να παραλάβουν τραυματίες και νοσηλευτικό προσωπικό που παρέχει τις πρώτες βοήθειες.

Βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο Twitter δείχνουν πολλά αστυνομικά αυτοκίνητα και λεωφορεία στη γέφυρα και ένα φορτηγό να καταλαμβάνει περισσότερες από μία λωρίδες.

Ένα βιντεοκλίπ 14 δευτερολέπτων στο Twitter που γυρίστηκε από προνομιακή θέση στην απέναντι πλευρά του δρόμου δείχνει τρεις αστυνομικούς να οπισθοχωρούν από έναν άνδρα που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο.

This is the moment armed police were seen pointing a gun at a person on London Bridge following reports of gunshots #LondonBridge https://t.co/cxYsZ5bGBr pic.twitter.com/O4xTucIV4P