Ο 28χρονος Ουσμάν Καν είναι ο δράστης της επίθεσης στο Λονδίνο: Είχε καταδικαστεί το 2012 για τρομοκρατία

Ο 28χρονος Ουσμάν Καν είναι ο δράστης της τρομοκρατικής - σύμφωνα με τις αρχές - επίθεσης που σημειώθηκε χθες στη Γέφυρα του Λονδίνου, ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία που ταυτοποίησε τον άνδρα που σκότωσε με μαχαίρι δύο ανθρώπους, πριν πέσει νεκρός από αστυνομικά πυρά.

Ο Καν είχε καταδικαστεί για τρομοκρατικά αδικήματα και αποφυλακίστηκε πέρσι.

Footage has emerged of the moment an alleged attacker, wearing a fake explosive vest, is pounced on by civilians, wrestled to the ground and then shot by police on London Bridge.



Read more here: https://t.co/7VqbTwDeZG pic.twitter.com/OI7x42wOjI