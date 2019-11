Με πυροσβεστήρα και χαυλιόδοντα φάλαινας κατεδίωξαν τον δράστη της επίθεσης στο Λονδίνο (βίντεο)

Με έναν πυροσβεστήρα και έναν χαυλιόδοντα θαλασσίου θηλαστικού κατεδίωξαν τον δράστη της ένοπλης επίθεσης με μαχαίρι στο Λονδίνο, δύο πολίτες που βρέθηκαν στο σημείο προτού έρθει η αστυνομία και εξουδετερώσει τον 28χρονο Ουσμάν Καν.

Ενας από αυτούς χρησιμοποίησε την πίεση του νερού από έναν πυροσβεστήρα για να τον εξουδετερώσει, ενώ ένας δεύτερος τον χτυπούσε με το χαυλιόδοντα ενός νάρβαλ, (μονόκερου φάλαινας), που εκτίθετο στο Μέγαρο των Ιχθυοπωλών. Μεταξύ των υπολοίπων πολιτών που έσπευσαν να ακινητοποιήσουν το δράστη ήταν και εν ενεργεία αστυνομικός των μέσων συγκοινωνιών του Λονδίνου.

Ο Ουσμάν Καν είχε καταδικαστεί ως μέλος τρομοκρατικής ομάδας που σχεδίαζε να επιτεθεί στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου το 2010.

Terrifying new footage shows moment hero bystanders armed with a fire extinguisher and a NARWHAL TUSK chase knife-wielding terrorist across London Bridge before he is sprayed with jets of water and grappled to the ground

