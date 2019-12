«Αποφύγαμε τις έντονες γραμμές και άλλα στοιχεία υπερβολής», δήλωσε ο σχεδιαστής του νέου Mazda 3.

Η Mazda τραβά και πάλι όλα τα φώτα της δημοσιότητας με την κατάκτηση του βραβείου «Red Dot: Best of the Best» για το νέο Mazda 3. Τα βραβεία σχεδιασμού με την ονομασία Red Dot απονέμονται από διεθνή επιτροπή που αποτελείται από ειδικούς στον τομέα του design, και αφορούν σε προϊόντα που ξεχωρίζουν σε αυτόν τον τομέα. Η τελευταία έκδοση του διαχρονικού best seller της Mazda, παρουσιάζει τη πιο πρόσφατη εξέλιξη της φιλοσοφίας KODO: Τον εξωτερικό σχεδιασμό που βασίζεται στην «ψυχή της κίνησης» (Soul of Motion). Παραλαμβάνοντας το βραβείο μαζί με τον Ikuo Maeda, επικεφαλής σχεδιασμού της Mazda Motor Corporation και τον Jo Stenuit, διευθυντή Ευρωπαϊκού Σχεδιασμού, ο αρχισχεδιαστής του νέου Mazda 3 Yasutake Tsuchida δήλωσε: «Αποφύγαμε τις έντονες γραμμές και άλλα στοιχεία υπερβολής ώστε να μπορέσουμε να εκφράσουμε την καθαρότητα της ιαπωνικής αισθητικής και να δημιουργήσουμε μία μονοδιάστατη φόρμα κίνησης που να είναι εντυπωσιακά απλή και ταυτόχρονα εκφραστική. Το επίπεδο βελτίωσης είναι προϊόν ανθρώπινου χεριού με τεράστια εμπειρία, και είμαστε ενθουσιασμένοι που αυτό αναγνωρίζεται από την παγκόσμια σχεδιαστική κοινότητα».