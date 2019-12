Ο ΔΗΚΤΗΣ (01/12/19)

Η EBRD απέκτησε το 9% του ομολόγου της «Μυτιληναίος»

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) επένδυσε 45 εκατ. ευρώ στο ευρωομόλογο των 500 εκατ. ευρώ που εξέδωσε η «Μυτιληναίος», ποσό που αντιστοιχεί στο 9% της συνολικής έκδοσης. Οπως αναφέρει, η «Μυτιληναίος» είναι η μόνη ελληνική εταιρεία που εκδίδει ευρωομόλογο την τελευταία πενταετία.

Μέρος των κεφαλαίων της EBRD θα χρηματοδοτήσει επενδύσεις με στόχο τη μετάβαση της εταιρείας στην πράσινη οικονομία, ενώ μέρος των εσόδων θα χρησιμοποιηθεί από τη «Μυτιληναίος» για να αυξήσει την παραγωγή αλουμινίου από ανακυκλώσιμες πρώτες ύλες. Αξίζει να σημειώσουμε πως, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, η EBRD ήθελε να αγοράσει μεγαλύτερο ποσοστό της έκδοσης, ωστόσο η ζήτηση των επενδυτών ήταν πολύ ισχυρή και έτσι περιορίστηκε η συμμετοχή της στα 45 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται πως οι συνολικές προσφορές για το ευρωομόλογο (το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,5%) ανήλθαν σε 1,919 δισ. ευρώ, καλύπτοντας σχεδόν τέσσερις φορές το ποσό που ζητούσε ο όμιλος, εκ των οποίων πάνω από 35% προήλθε από ξένους επενδυτές. Τέλος, να αναφέρουμε πως το 2017 η EBRD είχε αγοράσει το 10% της έκδοσης του 5ετούς ομολόγου της «Μυτιληναίος», καταβάλλοντας 30 εκατ. ευρώ.

Tα μεγάλα θέματα της μεταμνημονιακής εποπτείας για το πρώτο εξάμηνο του 2020 άνοιξαν στο Euroworking Group, με βάση και την –θετική– έκθεση της 4ης αξιολόγησης. Στην πρώτη γραμμή τοποθετούνται, όπως φάνηκε, το πλαίσιο αφερεγγυότητας ιδιωτών και η προστασία της πρώτης κατοικίας.

Η Κομισιόν δεν έκρυψε τη διαφωνία της με την παράταση του καθεστώτος προστασίας της πρώτης κατοικίας για 4 μήνες και εξέφρασε την ελπίδα αυτό το καθεστώς να λήξει και να δοθεί μια οριστική λύση στο πλαίσιο του νέου, ολοκληρωμένου πλαισίου αφερεγγυότητας που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με κυβερνητική πηγή, ζητούμενο είναι να υπάρξει ένα ενιαίο πλαίσιο με μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης για την αποτροπή συσσώρευσης ιδιωτικών χρεών, καθώς και μηχανισμούς ρύθμισης χρέους (για παράδειγμα, ένα μηχανισμός για τη μόνιμη ρύθμιση των οφειλών).

Οριστικό τέλος για τη Links of London

Πινακίδες εκποίησης έχει αναρτήσει στα καταστήματά της στη βρετανική πρωτεύουσα η Links of London. Υπενθυμίζεται πως η Deloitte, που έχει αναλάβει την de facto εκκαθάριση της πάλε ποτέ «πολύτιμης» θυγατρικής της Folli Follie, ανέθεσε σε εξειδικευμένο σύμβουλο διαχείρισης ακινήτων, την GCW, την αποδέσμευση των μισθωτηρίων για τα 28 καταστήματα της αλυσίδας. Αυτά στο Ηνωμένο Βασίλειο, διότι στις ΗΠΑ η δραστηριότητα της Links of London τερματίστηκε εδώ και μήνες, αφού η εκεί θυγατρική εντάχτηκε από νωρίς στις πρόνοιες του αμερικανικού πτωχευτικού κώδικα. Οχι τίποτε άλλο, αλλά εκεί είναι και πιο ζόρικα τα πράγματα για τους μετόχους...

Διάκριση για την Alpha Bank

Η Alpha Bank αναδείχθηκε, για δεύτερη συνεχή χρονιά, «Best Private Bank in Greece» στο πλαίσιο των ετήσιων βραβείων Global Private Banking Awards 2019, που διοργανώνουν οι διεθνούς κύρους εκδόσεις Professional Wealth Management (PWM) και The Banker του ομίλου Financial Times. Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί αναγνώριση της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών Private Banking της Alpha Bank, οι οποίες απολαμβάνουν σταθερά την εμπιστοσύνη των πελατών της τράπεζας, καθώς ανταποκρίνονται πλήρως στους εξατομικευμένους στόχους και στις ανάγκες τους. Παράλληλα, αναδεικνύει τη δέσμευση της Alpha Bank για ποιοτική εξυπηρέτηση, με την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και τη διαρκή αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών διαχείρισης περιουσίας. Στην τελετή απονομής των βραβείων, που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στο Λονδίνο, παρέστησαν και παρέλαβαν το βραβείο εκ μέρους της Alpha Bank οι κ. Ιωάννης Εμίρης, εντεταλμένος γενικός διευθυντής Private and Investment Banking, και Εμμανουήλ Αρζινός, διευθυντής της διεύθυνσης Private Banking. Τα Global Private Banking Awards βραβεύουν ετησίως τις καλύτερες υπηρεσίες Private Banking, με βάση ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες και δεδομένα που συλλέγουν από Private Banks διεθνώς. Της αξιολόγησης των στοιχείων επιμελείται επιτροπή που απαρτίζεται από αναγνωρισμένους επαγγελματίες και ειδικούς στον τομέα διαχείρισης περιουσίας στην Ευρώπη, στην Ασία και στις ΗΠΑ.

Ντόμινο επενδυτικών κινήσεων από τον όμιλο «Ελλάκτωρ»

Η επιτυχής ολοκλήρωση του ομολογιακού δανείου των 600 εκατ. ευρώ του ομίλου «Ελλάκτωρ» δεν θα σημάνει μόνο την αναχρηματοδότηση των υποχρεώσεων του ομίλου, αλλά και το ξεκλείδωμα μιας σειράς άλλων εξελίξεων. Ετσι τουλάχιστον εκτιμά η αγορά, που συγκαταλέγει μεταξύ αυτών και την υπογραφή της σύμβασης και την καταβολή του τιμήματος των 57,5 εκατομμυρίων ευρώ για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης της μαρίνας Αλίμου για περίοδο 40 ετών από το ΤΑΙΠΕΔ στην «Ακτωρ Παραχωρήσεις», αλλά και την πρόοδο στην ανάπτυξη του ακινήτου της REDS στο παλιό οινοποιείο Καμπά στην Κάντζα με τη δημιουργία ενός μεικτού συγκροτήματος με γραφεία και καταστήματα. Αυτές τουλάχιστον είναι οι προσδοκίες της αγοράς.