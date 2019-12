Ανέλαβαν καθήκοντα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Σαρλ Μισέλ

Οι νέοι ηγέτες των ευρωπαϊκών θεσμών βρέθηκαν σήμερα στις Βρυξέλλες για την ανάληψη των καθηκόντων της Γερμανίδας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην Επιτροπή και του Βέλγου Σαρλ Μισέλ στο Συμβούλιο, υποσχόμενοι να ανταποκριθούν στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής.

«Είναι δική μας ευθύνη να κληροδοτήσουμε μια πιο ισχυρή Ένωση από εκείνην που κληρονομήσαμε», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, παρουσία του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι, της νέας πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ και του Σαρλ Μισέλ.

Started my 1st day in office with courtesy phonecalls to G7/G20 family. To tackle global challenges effectively, we have to work together. #geopoliticalcommission pic.twitter.com/NWlXqZjf4Q