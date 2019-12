Η SWOT είναι μία από τις πιο σύγχρονες εταιρείες διαχείρισης φιλοξενίας, μάρκετινγκ και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον χώρο της τουριστικής βιομηχανίας. Ιδρύθηκε το 2013 από τον Γιώργο Κωνσταντινίδη και δραστηριοποιείται επιχειρησιακά στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Αποτελεί αξιόπιστο συνεργάτη για έναν σημαντικό αριθμό τουριστικών επιχειρήσεων, εκπροσωπώντας παράλληλα στη χώρα μας τους μεγαλύτερους ξενοδοχειακούς ομίλους παγκοσμίως. Επίσης έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται μερικά από τα πιο σημαντικά ξενοδοχεία, με περισσότερα από 3.500 δωμάτια και αξίας άνω του 1 δις ευρώ, και έχει αναλάβει μεγάλα χαρτοφυλάκια ξενοδοχείων άνω των 2 δις ευρώ για λογαριασμό συστημικών τραπεζών και θεσμικών επενδυτών.

Ο κ. Κωνσταντινίδης μάς εξηγεί γιατί είναι απαραίτητη μια εταιρεία διαχείρισης, μας μιλάει για την ευκαιρία που δίνει το airbnb, αλλά και για τα forum που διοργανώνουν.



Τι σημαίνει εταιρεία διαχείρισης φιλοξενίας και γιατί είναι απαραίτητη μια τέτοια εταιρεία στον ξενοδόχο;



Η SWOT δραστηριοποιείται σε τέσσερις τομείς εμπειρογνωμοσύνης: διαχείριση λειτουργίας ξενοδοχείων, υπηρεσίες πωλήσεων και μάρκετινγκ, συμβουλευτικές υπηρεσίες με στρατηγικά, οικονομικά, επιχειρησιακά έργα και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων. Μια εταιρεία διαχείρισης είναι απαραίτητη, διότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων είναι επενδυτές στον χώρο του τουρισμού και όχι ξενοδόχοι. Έτσι δημιουργείται η ανάγκη για συνεργασίες με έμπειρα στελέχη της αγοράς, που προτείνουν λύσεις με τις οποίες εξοικονομούνται χρόνος και χρήμα και εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία της επιχείρησής τους.



Πόσα ξενοδοχεία έχετε στο πορτφόλιό σας και ποιοι είναι οι κύριοι προορισμοί σας;



Συνεργαζόμαστε με 27 ξενοδοχεία σε δεκατρείς προορισμούς της Ελλάδας, με κυριότερους την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη, τη Μύκονο, τη Σαντορίνη και την Πελοπόννησο. Στα εφτά από αυτά έχουμε την ολική διαχείριση λειτουργίας, ενώ στα είκοσι λειτουργούμε ως εκπρόσωπος πωλήσεων και μάρκετινγκ, με σκοπό την προώθηση και την ανάπτυξη κρατήσεων.



Πόσο επηρέασε η κρίση τη φιλοξενία;



Τα τέσσερα πρώτα χρόνια της κρίσης και έως το 2013 η αγορά της φιλοξενίας είχε κλονιστεί σημαντικά, μαζί με το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Ωστόσο Έλληνες και ξένοι επενδυτές, αλλά και μικρομεσαίοι επιχειρηματίες είδαν μια ευκαιρία στον χώρο του τουρισμού και έτσι δημιουργήθηκαν πολλά νέα καταλύματα, πολύ συχνά από νέους επιχειρηματίες που εκμεταλλεύτηκαν τις δυνατότητες που δίνει η νέα τεχνολογία. Η εξωστρέφεια αυτή δημιούργησε νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας. Έτσι από το 2014 και έως σήμερα η χώρα μας ήρθε αντιμέτωπη με ένα απίστευτο «ράλι» ανάπτυξης και αύξησης των εισερχόμενων επισκεπτών, αλλά και των εσόδων από τον κλάδο του τουρισμού.



Υπάρχουν αγορές που παραμένουν σταθερές ακόμα και σε περιόδους εθνικής κρίσης ή άλλων αρνητικών παραμέτρων;



Αν μιλάμε για την Ελλάδα, αγορές που παραμένουν σταθερές ή με μικρές απώλειες είναι της Αθήνας, της Κρήτης και της Σαντορίνης. Εκτός ελληνικών συνόρων, ανεξαρτήτως κλίμακας και κρίσης εθνικής ή παγκόσμιας, σταθερές αγορές είναι της Μεγάλης Βρετανίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας στην Ευρώπη, των ΗΠΑ και της Κίνας σε παγκόσμια κλίμακα. Να διευκρινίσω ωστόσο ότι ιστορικά δεν έχει υπάρξει αγορά που να μην έχει κλονιστεί, έστω και λίγο, σε περιόδους αρνητικών συσχετισμών στον κλάδο.



Ποιες είναι οι εξελίξεις στον τουρισμό μετά την εμφάνιση του airbnb, δεδομένου ότι ακόμα και τα ξενοδοχεία νοικιάζουν πλέον διαμερίσματα;



Τελικά, η βραχυχρόνια μίσθωση είναι απειλή ή δημιούργησε νέες ευκαιρίες; Η τάση ένταξης βιλών και διαμερισμάτων στα ξενοδοχεία της Ελλάδας είναι γεγονός και ακολουθεί τα διεθνή δεδομένα των τελευταίων ετών. Δεν είναι τυχαίο ότι διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες υιοθετούν νέα brands υπό την ομπρέλα τους, τα οποία σχετίζονται με βίλες και διαμερίσματα, όπως η Marriott International, με τα Marriott Executive Apartments και τα Homes & Villas, αλλά και η Accor, με τα One Fine Stay και τα Adagio Premium.

Από την εμπειρία μου θεωρώ ότι η βραχυχρόνια μίσθωση δεν αποτελεί απειλή για κανέναν και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και να εκληφθεί μόνο ως ευκαιρία. Μια ευκαιρία διόρθωσης της αγοράς φιλοξενίας σε πολλά επίπεδα, που θα αναδείξει ξεκάθαρα τις διαφορές μεταξύ των προτάσεων διαμονής, προσφέροντας πολλαπλές επιλογές στους επισκέπτες του κάθε προορισμού.



Η διαρκής αύξηση κλινών είναι θετική για την ελληνική αγορά;



Η ελληνική αγορά μπορεί να αντέξει πολύ περισσότερες κλίνες από αυτές που υπάρχουν συνολικά έως σήμερα, αρκεί να ακολουθηθεί μια ενιαία εθνική στρατηγική για τον τουρισμό από φορείς και κράτος, αλλά και να γίνει μια διασπορά ισορροπίας στην κατανομή των κλινών αυτών ανά την Ελλάδα. Η χώρα μας έχει τη δυνατότητα σε βάθος δεκαετίας να ξεπεράσει ακόμα και τα 40 εκατομμύρια επισκέπτες, αν δημιουργηθούν υποδομές και συσχετισμοί δράσεων/ενεργειών από ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιο τομέα, συμπληρωματικά με τα δύο σημεία που προανέφερα.



Τελευταία συμμετείχατε σε ένα πάνελ με θέμα την ατμόσφαιρα στα ξενοδοχεία. Πόσο σημαντική είναι και τι άλλο εξασφαλίζει ένα καλό brand name;



Η ατμόσφαιρα σε ένα ξενοδοχείο είναι βαρόμετρο και μέτρο ικανοποίησης για τον πελάτη. Δίνει τα βασικά συστατικά της εμπειρίας φιλοξενίας στον πελάτη και βάσει αυτής, σε μεγάλο βαθμό, αξιολογούνται πλέον οι μονάδες. Θεωρώ ότι ατμόσφαιρα είναι το χαμόγελο του προσωπικού, οι μυρωδιές του ξενοδοχείου, η διακόσμηση και η αισθητική του, αλλά κυρίως ο επαγγελματισμός και η εξυπηρέτηση, που ολοκληρώνουν το «παζλ» διαμονής και εμπειρίας του επισκέπτη. Τα τελευταία χρόνια, βέβαια, η νέα γενιά ξενοδόχων αναμορφώνουν πλήρως την εικόνα των καταλυμάτων τους επενδύοντας σε σύγχρονες ενέργειες μάρκετινγκ, όπως πιο μοντέρνα εταιρική ταυτότητα, ανακαινίζοντας τα ξενοδοχεία τους, κ.ά.



Boutique hotels vs μεγάλων μονάδων. Ποια στοιχεία διαφοροποιούν τη φιλοξενία τους;



Η έννοια των boutique hotels, παγκοσμίως, αφορά την προσωποποιημένη και ιδιαίτερη φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο, ανεξαρτήτως μεγέθους. Στην Ελλάδα υπάρχει πλέον επίσημο πλαίσιο για το τι σημαίνει boutique hotel, το οποίο επιτυχώς και ορθώς όρισε πριν από δύο χρόνια το ΞΕΕ, μέσα από μια πιστοποίηση την οποία λαμβάνουν τα καταλύματα που πληρούν τις προϋποθέσεις: μεγέθους (έως 60 κλίνες), αισθητικής και εξυπηρέτησης. Συνεπώς, πρώτη και βασική διαφορά μεταξύ ενός boutique hotel και ενός μεγαλύτερου city ή resort hotel είναι ότι στο μικρότερο ξενοδοχείο ο πελάτης νιώθει πιο οικεία και είναι σε άμεση επαφή ακόμα και με τον ιδιοκτήτη, κάτι που δεν συμβαίνει στα μεγάλα ξενοδοχεία, όπου η εξυπηρέτηση είναι πιο απρόσωπη. Μια δεύτερη διαφορά είναι ότι στις μεγάλες μονάδες έχει κανείς μεγαλύτερο εύρος επιλογών σε υπηρεσίες και δραστηριότητες εντός του ξενοδοχείου και συχνά ο πελάτης έχει μεγαλύτερη ταχύτητα στην εξυπηρέτηση των άμεσων αναγκών του.



Μιλήστε μας για τα forum που διοργανώνετε.



Πραγματοποιούμε τα δύο μεγαλύτερα Β2Β Forums στην Ελλάδα, με στόχο να δικτυώσουμε το σύνολο της αγοράς με άμεσα αποτελέσματα και κοινά οφέλη. Στο Business Travel Professionals Forum συμμετέχουν εκπρόσωποι μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας και ταξιδιωτικών γραφείων της ελληνικής και της διεθνούς αγοράς (DMC’s, PCO’s, MICE, Business Travel & Wholesalers), οι οποίοι συζητούν σενάρια συνεργασίας. Στο Boutique Hotels Forum, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ΞΕΕ, τα πιστοποιημένα boutique hotels συστήνουν το προϊόν τους σε ταξιδιωτικά γραφεία και εταιρείες, με στόχο την προώθηση σε δίκτυα πελατών σε ολόκληρο τον κόσμο. Τέλος, τον Απρίλιο του 2020 θα πραγματοποιηθεί το 1ο SWOT North Forum στη Θεσσαλονίκη, όπου ξενοδόχοι από τη Βόρεια Ελλάδα θα συναντήσουν εκπροσώπους ταξιδιωτικών γραφείων από τις βαλκανικές χώρες, την Τουρκία και τη Βαλτική. Θέλουμε να ορίσουμε ως hub του τουρισμού των περιοχών αυτών τη Θεσσαλονίκη.