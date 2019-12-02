ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Εθν.Μακαρίου & Φαληρέως 2

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Νέο τεύχος Μίκυ Μάους, νέες περιπέτειες

6 απολαυστικές ιστορίες σας περιμένουν στα περίπτερα:

  • ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ
    Ο ΜΑΥΡΟΣ ΠΗΤ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
  • ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΣΚΡΟΥΤΖ
    Ο ΣΚΡΟΥΤΖ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΣΤΟΝ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΓΙ, ΑΥΤΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΞΕΧΡΕΩΣΕΙ
  • Ο ΡΟΜΠΑΞ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ
    ΑΡΚΕΤΑ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΜΟΥΡΓΟΛΥΚΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΚΡΟΥΤΖ! ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΙ ΑΛΛΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΦΡΙΣΟΥΝ!
  • ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
    ΤΑ ΑΝΙΨΑΚΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΤΟΝ ΘΕΙΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΟΥΠΕΡ ΚΟΝΣΟΛΑ
  • ΤΟ ΓΟΥΡΛΙΔΙΚΟ ΚΡΙΑΡΙ
    Ο ΓΚΑΣΤΟΝΕ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΣΤΗΝ ΛΟΤΑΡΙΑ ΕΝΑΝ... ΤΡΑΓΟ
  • Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΩΝ ΧΡΥΣΩΝ ΦΥΛΛΩΝ
    Ο ΣΚΡΟΥΤΖ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΧΡΥΣΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΗΡΩΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΟΝΤΑΪΚ

Ένα τεύχος γεμάτο γέλιο και περιπέτεια, αυτή την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου (Νο. 286)

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