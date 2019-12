NBA: Παίκτης του μήνα στην Ανατολή ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ευρωπαϊκό «χρώμα» είχαν τα βραβεία των παικτών του μήνα στο NBA.

Oι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Λούκα Ντόντσιτς αναδείχθηκαν οι κορυφαίοι σε Ανατολή και Δύση αντίστοιχα.

Ο Ελληνας φόργουορντ είχε κατά μέσο όρο 30,9 πόντους, 13,4 ριμπάουντ, 5,9 ασίστ και 1,5 κλεψίματα, με τον Σλοβένο γκαρντ να είχε 30,8 πόντους, 9,9 ριμπάουντ, 9,6 ασίστ και 1,4 κλεψίματα με τους Μάβερικς.

The Kia NBA Players of the Month for October/November! #KiaPOTM



East: @Giannis_An34 (@Bucks)

West: @luka7doncic (@dallasmavs) pic.twitter.com/1KzeAjDIEN