Το «πηγαδάκι» Τζόνσον, Τριντό και Μακρόν και οι ατάκες για τον Τραμπ (βίντεο)

Τον γύρο το διαδικτύου κάνει βίντεο με το «πηγαδάκι» του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, του Καναδού ομολόγου του Τζάστιν Τριντό και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, που - πιθανότατα - σχολιάζουν σκωπτικά τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της χθεσινής δεξίωση στο Μπάκιγχαμ, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ.

«Γι’ αυτό άργησες;», ακούγεται να ρωτάει ο Τζόνσον τον Μακρόν. «Αργησε γιατί είχε συνέντευξη Τύπου 40 λεπτών από την αρχή. Α, ναι. Ανακοίνωσε...», παρεμβάλλεται ο Τζάστιν Τριντό, αλλά προτού προλάβει να ολοκληρώσει τη φράση του, τον διακόπτει ο Γάλλος πρόεδρος, χωρίς, ωστόσο να ακούγεται τι λέει.

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP