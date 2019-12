Οι φλόγες έχουν περικυκλώσει το Σίδνεϊ - Μαύρος καπνός σκεπάζει την πόλη

Οι πυρκαγιές που πλήττουν από τις αρχές Νοεμβρίου την Αυστραλία, κατακαίγοντας εκτάσεις χαμηλής βλάστησης, έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 4 ανθρώπους και έχουν καταστρέψει τουλάχιστον 400 σπίτια. Τα πύρινα μέτωπα εξακολουθούν να μαίνονται στις πολιτείες της Νέας Νότιας Ουαλίας, της Βικτόρια, της Νότιας Αυστραλίας και του Κουίνσλαντ.

Οι αρχές καταβάλλουν προσπάθειες για την κατάσβεση σχεδόν 140 πυρκαγιών στη Νέα Νότια Ουαλία, όπου λόγω των ισχυρών ανέμων κάποιες μαίνονται ανεξέλεγκτα.

Τα πιο σοβαρά μέτωπα που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες είναι αυτά που βρίσκονται γύρω από το Σίδνεϊ, στο οποίο ζουν περίπου 5 εκατομμύρια άνθρωποι.

Οι πυροσβέστες αγωνίζονται να θέσουν υπό έλεγχο τις διάφορες εστίες πυρκαγιών που μαίνονται γύρω από το Σίδνεϊ, βυθίζοντας στον καπνό την πολυπληθέστερη πόλη της Αυστραλίας.

Η πυροσβεστική υπηρεσία της Νέας Νότιας Ουαλίας ανακοίνωσε ότι «οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν σήμερα πολύ δύσκολες συνθήκες σε έναν αριθμό πυρκαγιών με μεγάλο μέτωπο, οι οποίες έχουν αντίκτυπο σε κοινότητες», προσθέτοντας ότι λόγω των καιρικών συνθηκών πολλές περιοχές του Σίδνεϊ θα είναι καλυμμένες από πυκνό καπνό.

Εξαιτίας της αύξησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, το Σίδνεϊ ανέβηκε στην 19η θέση της παγκόσμιας κατάταξης των πόλεων με την χειρότερη ρύπανση του αέρα που καταρτίζει η Air Visual, ξεπερνώντας το Μουμπάι και την Σανγκάη.

#Sydney is 'brown town' this afternoon with smoke casting a brown haze over the city. Smoke is forecast to linger overnight and into Thursday. Smoke will also affect areas east of fires in other parts of the state due to westerly winds. Smoke health info: https://t.co/fXRR0BgTIL pic.twitter.com/vmHlL4aE7N