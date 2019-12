Οι μουσικές σκηνές μπορεί να μην αντέχουν πολυήμερα προγράμματα, όπως στο παρελθόν, ούτε καν τριήμερα και σπάνια, πια, διήμερα, αλλά ουδέν κακόν αμιγές καλού. Τα μουσικά προγράμματα είναι πλέον τόσο πολλά και έχουν τέτοια ευελιξία, που κάθε βράδυ στην Αθήνα συντηρούν έναν επαγγελματικό χώρο καλλιτεχνών, ο οποίος δοκιμάζεται σκληρά την τελευταία δεκαετία. Επιπλέον, κινητοποιούν έναν κύκλο. Κύκλο στην κυριολεξία: ο Διονύσης Σαββόπουλος εμφανίζεται κάθε Σάββατο στο «Αλσος», ο Σωκράτης Μάλαμας στην «Ακτή Πειραιώς», στον Σταυρό του Νότου τις Δευτέρες ο Πάνος Μουζουράκης, τις Πέμπτες η Νατάσσα Μποφίλιου στο Piraeus 117 Academy, τις Παρασκευές ο Μανώλης Μητσιάς στο «Αλσος».

Παίρνοντας μαθήματα από το πώς προσαρμόστηκε το θέατρο στην κρίση, ο χώρος του τραγουδιού έχει πλέον χαρακτηριστικά εναλλασσόμενου ρεπερτορίου. Χωρίς το στήριγμα της δισκογραφίας, τραγουδιστές, δημιουργοί και μουσικοί έριξαν το βάρος στις ζωντανές εμφανίσεις. Κάθε βράδυ, στις μουσικές σκηνές και στους πολυχώρους, που αυξήθηκαν στην Αθήνα, και άλλος καλλιτέχνης, άλλη παράσταση, άλλο αφιέρωμα.

Μέχρι τις 4 Ιανουαρίου θα βρίσκεται στο Gazarte ο Σταύρος Ξαρχάκος με την παράσταση «5 λαϊκές μορφές με τρόπον εντόνως ερωτικόν», που ενθουσίασε τους θεατές του Ηρωδείου το περασμένο καλοκαίρι. Ενα αφιέρωμα (Μ. Χατζιδάκις - Μ. Θεοδωράκης - Β. Τσιτσάνης - Μ. Βαμβακάρης - Σ. Ξαρχάκος), που ενώνει τη νεότερη μουσική ιστορία της χώρας και παρουσιάζεται στις 14, 23, 28, 30/12 και 4/1. Ανήμερα τα Χριστούγεννα και το Σάββατο 28 Δεκεμβρίου, στο roof stage του ίδιου χώρου, στον Κεραμεικό, οι ξεσηκωτικοί Gadjo Dilo θα μας παρασύρουν με gypsy jazz, Django Reinhardt, Χιώτη και Τσιτσάνη.

Στην Ευελπίδων, ο Διονύσης Σαββόπουλος καθιέρωσε το «Αλσος» και συνεχίζει για δεύτερη σεζόν με ένα εναλλασσόμενο πρόγραμμα. Ο ίδιος εστιάζει στα χρόνια του Γούντστοκ, γιορτάζοντας την 50ή επέτειο αυτή της μουσικής γιορτής… σαββοπουλικώς. «Στο Woodstock εγώ ήμουν εδώ» είναι ο τίτλος της σαββατιάτικης παράστασής του, με αφορμή την εφετινή επέτειο του ιστορικού φεστιβάλ, έχοντας δίπλα του δύο ξεχωριστούς σολίστες να τον στηρίζουν, τον Γιώτη Κιουρτσόγλου και τον Σταύρο Λάντσια.

Τις Παρασκευές, ο Μανώλης Μητσιάς, μας θυμίζει τις πέντε δεκαετίες που έχει στο τραγούδι, έπειτα από έναν «δυνατό» πρόλογο του Διονύση Σαββόπουλου. Για τις Δευτέρες, ο Αρης Δαβαράκης ετοίμασε μια τρυφερή παράσταση, με τους Βίκυ Καρατζόγλου, Κατερίνα Μακαβού, Σταύρο Νιφοράτο, Παντελή Καλαμάκη, Μανόλη Ανδρουλιδάκη, Μιχάλη Ατσάλη, έχοντας και από έναν καλεσμένο κάθε φορά, κάνοντας αρχή με τον Παναγιώτη Καλαντζόπουλο, στις 16 του μηνός. Τις Πέμπτες, η Λένα Πλάτωνος, πιανίστα και συνθέτις που πρωταγωνίστησε στην ηλεκτρονική σκηνή της δεκαετίας του 1980, εμπνέοντας τις γενιές που ακολούθησαν, μαζί με τον Γιάννη Παλαμίδα και την Αθηνά Ρούτση, μας παρασύρουν στην «Ωραία πτήση» τους.



Σταύρος Ξαρχάκος, Διονύσης Σαββόπουλος (επάνω), Παναγιώτης Καλαντζόπουλος (κέντρο αριστερά), Ρένα Μόρφη, Λένα Πλάτωνος, Φοίβος Δεληβοριάς, ο Νίκος Πορτοκάλογλου με την παρέα του και οι Gadjo Dilo (κάτω δεξιά).

Ο Σωκράτης Μάλαμας αποτελεί σταθερή αξία για το κοινό που συρρέει τα σαββατόβραδα στην Ακτή Πειραιώς, όπου εμφανίζεται με τους πέντε μουσικούς του και την Ιουλία Καραπατάκη. Στον Νέο Κόσμο, στην οδό Φραντζή, από τις τρεις σκηνές του «Σταυρού του Νότου» –κεντρική, Club, Plus– περνούν πολλοί. Από τον Δημήτρη Μυστακίδη και τον Κρίστιαν Ρόνιγκ, που με μια ανδροπαρέα και εξομολογητική διάθεση μας λένε όσα μοιράζονται οι άνδρες μεταξύ τους για τις νίκες, τις ήττες, τις γυναίκες και τα πάθη τους, τους φόβους και τις «αλητείες» τους, μέχρι τους Μίλτο Πασχαλίδη, Τακίμ, Βαγγέλη Γερμανό, Polkar, Αγγελική Τουμπανάκη, Μιρέλα Πάχου κ.ά. Αλλά και ένα λαϊκό πρόγραμμα, που στήνεται από τον Μανώλη Πάππο, με δεξιοτέχνες της νεότερης γενιάς του λαϊκού.

Λίγο πιο κάτω, στη Λεωφόρο Συγγρού και στο «Γυάλινο Μουσικό θέατρο», υπάρχει το jukebox του Νίκου Πορτοκάλογλου, με τους Μπλε, τα Κίτρινα Ποδήλατα και τον Στάθη Δρογώση. Επίσης, οι παραστάσεις του Μίμη Πλέσσα με τον Γιώργο Κατσαρό, η Φωτεινή Βελεσιώτου, η μουσική κολεκτίβα Λωξάντρα κ.ά.

Πλούσιο και το πρόγραμμα του πολυχώρου «Πειραιώς 131», που άνοιξε πέρυσι, κερδίζοντας τις εντυπώσεις του κοινού, με τους σχηματισμούς της Μαργαρίτας Μυτιληναίου. Η σεζόν που διανύουμε περιλαμβάνει εμφανίσεις της Ρένας Μόρφη, του Δώρου Δημοσθένους, και από τον νέο χρόνο, των Κώστα Τουρνά, Ελένης Τσαλιγοπούλου και Γιάννη Παπαγεωργίου, Πένυς Μπαλτατζή, Ελευθερίας Αρβανιτάκη και Θέμη Καραμουρατίδη, κ.ά.

Στον Βοτανικό, στις «Γραμμές», ξεκινά ο Στέφανος Κορκολής με τη Σοφία Μανουσάκη, στο «Hotel ΕΡΜΟΥ», στο Γκάζι, τα Σαββατοκύριακα ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με τη Μελίνα Ασλανίδου, στα Κάτω Πετράλωνα, στο «Anodos live stage» ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου με τη Βιολέτα Ικαρη, ενώ στη σκηνή του «Half Note Jazz Club», στο Μετς, η Ηρώ συναντάται με την Ολγα Λασκαράτου στο «Just the two of us», πρόγραμμα στο οποίο συμπράττουν, στις 15/12 η Κατερίνα Πολέμη και την επομένη ο Γιάννης Κότσιρας. Στον ίδιο χώρο και το εναλλακτικό ντουέτο Dilemma.

Παρότι η μουσική Αθήνα είναι ήδη μεγάλη –όχι μόνο οι επιλογές που αναφέρουμε–, εξακολουθεί να επεκτείνεται και σε άλλους χώρους. Στην Πλάκα, στην καινούργια σκηνή «Οδό Λυσίου», εμφανίζονται ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ο Μπάμπης Στόκας. Κάποιοι άλλοι, όπως ο Φοίβος Δεληβοριάς, ταξιδεύουν σε μεγάλες πόλεις εκτός Αθηνών.

Στον εφετινό μουσικό χειμώνα προσέχουμε κάτι ακόμη: τραγουδιστές που εμφανίζονται (και) σε μουσικοθεατρικές παραστάσεις. Ο Γιάννης Κότσιρας και ο Δημήτρης Μπάσης στην «Ομορφη πόλη» του Μίκη Θεοδωράκη, που ανεβαίνει στο Μέγαρο Μουσικής. Ο Μανώλης Μητσιάς δεν έχει οριστικοποιηθεί αν θα εμφανιστεί σε κάποιες παραστάσεις της ίδιας παραγωγής, καθώς έχει προγραμματίσει δικές του παραστάσεις στο «Αλσος», ενώ από το νέο έτος, μάλλον θα τον δούμε στον «Ματωμένο γάμο», που ετοιμάζει να ανεβάσει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ο διευθυντής του Νίκος Διαμαντής. Επίσης, ο Βασίλης Λέκκας εμφανίζεται στην παιδική παράσταση «Ως την άκρη του ονείρου», στον «Νέο Ακάδημο» και ερμηνεύει συνθέσεις του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα.

Τον χειμώνα θα συνηθίσουμε και κάτι άλλο. Προσαρμοζόμαστε –μέχρι στιγμής– στην απαγόρευση του τσιγάρου, με πολλούς θαμώνες να ακούν τον απόηχο του προγράμματος της μουσικής σκηνής στην οποία διάλεξαν να πάνε... από το πεζοδρόμιο.