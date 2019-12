Δεκάδες πολικές αρκούδες «εγκλωβισμένες» στα περίχωρα ρωσικού χωριού (βίντεο)

Πενήντα έξι πολικές αρκούδες έχουν «εγκλωβιστεί» στα περίχωρα ενός χωριού στην περιοχή Τσουκότκα, στη βορειοανατολική άκρη της Ρωσίας, περιμένοντας να σχηματιστεί θαλάσιος πάγος - μια από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Καθώς τα ζώα δεν μπορούν να βγουν για κυνήγι, οι χωρικοί τους παρέχουν τροφή σε απόσταση ασφαλείας από το χωριό.

Σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης και την περιβαλλοντική οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF), οι 56 πολικές αρκούδες βρίσκονται κοντά στο χωριό Ριρκάιπιι και τρέφονται από πτώματα θαλάσσιων ίππων.

