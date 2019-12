Star Wars: Σε εξέλιξη διαδικτυακή δημοπρασία με αυθεντικό κράνος Stormtrooper

Μία διαδικτυακή δημοπρασία με αυθεντικά αντικείμενα από το Star Wars πραγματοποιείται διαδικτυακά από τον οίκο Sothebys, από τις 29 Νοεμβρίου έως τις 13 Δεκεμβρίου.

Στο σφυρί βγαίνουν 100 διαφορετικά αντικείμενα, ανάμεσά τους ένα αυθεντικό κράνος Stormtrooper του 1976, το οποίο εκτιμάται ότι θα πουληθεί για 35.000-75.000 δολάρια.

Επίσης, δημοπρατούνται ένα κράνος του C-3PO, το οποίο δημιουργήθηκε για την προώθηση της ταινίας «Η επιστροφή των Τζεντάι» (The Return of the Jedi) το 1983, με εκτιμώμενη τιμή τα 20.000 δολάρια και δύο αφίσες από την ταινία «Η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται» (The Empire Strikes Back), με εκτιμώμενη τιμή τα 20.000 δολάρια.

Στην δημοπρασία φιγουράρει επίσης ένα κεφάλι – κράνος του Darth Vader, σχεδιασμένο από τον σκηνοθέτη και καλλιτέχνη Clive Baker, με τίτλο «Φέρτε μου το κεφάλι του Darth Vader» (Bring Me the Head of Darth Vader).