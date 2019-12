Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την επίθεση στη ναυτική βάση στη Φλόριντα - Νεκρός και ο δράστης

Τρεις νεκροί, μεταξύ των οποίων και ο δράστης, και τουλάχιστον έντεκα τραυματίες είναι ο απολογισμός της επίθεσης που σημειώθηκε στην αμερικανική βάση της Πενσακόλα στη Φλόριντα, λίγες μέρες μετά την φονική επίθεση ενόπλου στο Περλ Χάρμπορ.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ξένα πρακτορεία τουλάχιστον έντεκα άνθρωποι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, ωστόσο δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

#UPDATE : NAS Pensacola is on lockdown.

BREAKING: @ECSONews confirms the active shooter at NAS Pensacola is dead. Deputies shot and killed the shooter. Details: https://t.co/YtKgb21izn pic.twitter.com/0vdzpfcCjg