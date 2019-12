Επίσκεψη Μ. Σχοινά στην Αγκυρα για το μεταναστευτικό - Εγινε δεκτός από τον πρόεδρο Ερντογάν

Στην Αγκυρα μετέβησαν ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής Μαργαρίτης Σχοινάς και η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ιλβα Γιοχάνσον, με επίκεντρο τη συνεργασία για τη μετανάστευση.

Ο αντιπρόεδρος και η επίτροπος έγιναν δεκτοί από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και συναντήθηκαν με τον αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Φουάτ Οκτάι, τον υπουργό Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού και τον πρόεδρο της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Μουσταφά Σεντόπ.

President @RTErdogan received Vice President of the European Commission @MargSchinas and Commissioner @YlvaJohansson at the Presidential Complex. pic.twitter.com/t5ce4ro8PH

Μετά τις συναντήσεις αυτές, ο αντιπρόεδρος κ. Σχοινάς και η επίτροπος κ. Γιοχάνσον επισκέφτηκαν τη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση, για να καταθέσουν στεφάνι στη μνήμη των θυμάτων της απόπειρας πραξικοπήματος του Ιουλίου 2016.

Constructive day of talks in #Ankara together with ⁦@YlvaJohansson⁩. Thank you President @RTErdogan, @fuatoktay, @goklevent, @frkkymkc for your hospitality. The EU remains fully committed to the implementation of the EU-Turkey Statement of 16 March 2016. #MigrationEU pic.twitter.com/nEGwxoQOte