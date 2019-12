Η ζήτηση των επενδυτών για συναντήσεις με τις τράπεζες στο συνέδριο της Goldman Sachs ήταν ιδιαιτέρως ισχυρή. Tα ξένα χαρτοφυλάκια αντιμετωπίζουν τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία (assets) ως «σοβαρή» επένδυση.

Η Ελλάδα έχει μπει πλέον έντονα στο ραντάρ των μεγάλων και ποιοτικών επενδυτών, και αυτό ίσως αποτελεί τη μεγαλύτερη στροφή που έχει σημειωθεί στη χώρα το τελευταίο διάστημα, αποδεικνύοντας πως τα ξένα χαρτοφυλάκια αντιμετωπίζουν τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία (assets) ως μια «σοβαρή» επένδυση.

Αυτό είναι το συμπέρασμα από τα roadshows που πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο και είχαν επίκεντρο τις τέσσερις συστημικές τράπεζες καθώς και τις μεγαλύτερες ελληνικές εισηγμένες. Το «παρών» σε αυτά έδωσαν κορυφαίοι θεσμικοί επενδυτές, πολλοί από τους οποίους την προηγούμενη χρονιά απείχαν, καθώς τα συνέδρια που ήταν «αφιερωμένα» στην Ελλάδα παρακολουθούσαν κυρίως hedge funds, δηλαδή βραχυπρόθεσμοι και κερδοσκοπικού χαρακτήρα επενδυτές. Ο λόγος, για το συνέδριο της «Greek Banks Conference» της Autonomous, το οποίο διεξήχθη την περασμένη Πέμπτη στο Λονδίνο, και το «Greek Equity Conference», το οποίο έλαβε χώρα στα γραφεία της Goldman Sachs στο Λονδίνο την Παρασκευή.

Οπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στην «Κ» πηγές από το Λονδίνο, η Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον «αναδυόμενη αγορά» για τους ξένους θεσμικούς επενδυτές, με όλο και περισσότερα «μεγάλα» ονόματα της επενδυτικής κοινότητας να βάζουν στον «χάρτη» τους τις ελληνικές μετοχές και κυρίως τις τράπεζες, μια αλλαγή η οποία είχε αρχίσει να διαφαίνεται από τον Σεπτέμβριο, όταν στα μεγάλα roadshows σε Ευρώπη και ΗΠΑ έκαναν ηχηρή την επιστροφή τους κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων (όπως η Fidelity με ενεργητικό 2,5 τρισ. δολ.), οι οποίες είχαν να «κοιτάξουν» την Ελλάδα εδώ και χρόνια.

Στο συνέδριο της Goldman Sachs συμμετείχαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς, καθώς και οι τρεις εισηγμένες ΟΤΕ, ΟΠΑΠ και ΕΛΠΕ. Η ζήτηση των επενδυτών για συναντήσεις με τις ελληνικές επιχειρήσεις, και ειδικά με τις τράπεζες, ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, ενώ το σημαντικό είναι πως αυτά τα χαρτοφυλάκια ήταν long-only και real money, δηλαδή επενδυτές που τηρούν μόνο θετικές θέσεις σε μετοχές και έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Μεταξύ αυτών ήταν κορυφαίοι Ευρωπαίοι θεσμικοί όπως οι Polygon Investment Partners, ENA Ιnvestment Capital, Schroders, Pictet Asset Management, JP Morgan Asset Management και Allianz Global Investors, με την εμφάνιση των τεσσάρων τελευταίων να αποτελεί μια πολύ ενθαρρυντική εξέλιξη, καθώς στο αντίστοιχο περυσινό συνέδριο δεν είχαν δείξει κάποιο ενδιαφέρον για συμμετοχή.

Υψηλή ήταν η συμμετοχή των επενδυτών και στο συνέδριο για τις ελληνικές τράπεζες που διοργάνωσε η Autonomous, με funds όπως η State Street, η Barings, η CQS και η Soros Fund Management UK να εμφανίζονται ιδιαιτέρως θετικά για τις προοπτικές του κλάδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η συμμετοχή πλέον ποιοτικών επενδυτών έχει να κάνει με δύο σημαντικές εξελίξεις. Πρώτον, τη σημαντική αποκλιμάκωση των ελληνικών spreads και, δεύτερον, το γεγονός ότι θεωρούν πως η Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον μια χώρα υψηλού ρίσκου, αλλά μια χώρα η οποία επιστρέφει στην κανονικότητα.

Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, εν αναμονή και της ψήφισης και εφαρμογής του σχεδίου «Ηρακλής», οι ερωτήσεις των επενδυτών κινήθηκαν γύρω από το πότε θα είναι έτοιμο για εφαρμογή το σχέδιο «Ηρακλής» και κατά πόσον θα μπορέσει να αναπτύξει τη δευτερογενή αγορά. Επίσης, επικεντρώθηκαν στις τιτλοποιήσεις και στις συναλλαγές μη εξυπηρετούμενων δανείων τις οποίες προχωρούν οι τράπεζες, με την τιτλοποίηση-μαμούθ των 12 δισ. ευρώ της Alpha bank να βρίσκεται στο επίκεντρο, ενώ μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον για τις αναμενόμενες εκδόσεις τίτλων Tier II το 2020.

Ο κλάδος των ακινήτων

Ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων ήταν και η βελτίωση που σημειώνει ο κλάδος των ακίνητων ο οποίος αναμένεται να βοηθήσει τις τράπεζες στην προσπάθειά τους να μειώσουν τα επισφαλή δάνεια, ενώ οι επενδυτές εστίασαν επίσης στην παροχή νέων δανείων και στην αύξηση των εσόδων από προμήθειες.

Εντονο ενδιαφέρον και για επιχειρήσεις

Παράλληλα,, στην Πράγα η Wood &Co συντόνισε roadshow ελληνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του «Annual Wood’s Winter in Prague – Emerging Europe Conference», με τη συμμετοχή επενδυτών κεφαλαίων κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη και τη Ρωσία. Στην πρωτεύουσα της Τσεχίας ταξίδεψαν κορυφαία στελέχη ελληνικών εισηγμένων, όπως ο Titan αλλά και ο ΟΛΠ, ενώ το ενδιαφέρον των διαχειριστών όπως αυτό καταγράφηκε σε πλήθος κατ’ ίδιαν συναντήσεων αναφέρεται ως ζωηρό. Μεταξύ των επενδυτών που συμμετείχαν ήταν οι Amundi UK, East Capital Asset Management, Accorde fund Management, Quaero-Pictet, AS Trigon Capital, Zenon Investments και Vanshap Capital.