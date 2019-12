Γενέθλια στο παρκέ και Happy Birthday από τις κερκίδες για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (βίντεο)

Με τον καλύτερο τρόπο γιόρτασε τα 25α γενέθλιά του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Η ομάδα του νίκησε 119-91 τους Κλίπερς, σε μια αναμέτρηση που πριν ξεκινήσει έδειχνε για ντέρμπι και ο ίδιος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, πετυχαίνοντας ένα νέο double-double με 27 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Ο άσος των Μπακς είχε άλλον έναν λόγο για να... πετάει στα ουράνια, καθώς προς το τέλος του αγώνα κι ενώ είχε περάσει πλέον στον πάγκο, άκουσε τους φιλάθλους του Μιλγουόκι να φωνάζουν ρυθμικά «Happy Birthday».

Giannis was enjoying the happy birthday chants



...and @pconnaughton's dunk!! pic.twitter.com/wN49rSeibA