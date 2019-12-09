Νέο τεύχος Μίκυ Μάους, νέες περιπέτειες
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6 απολαυστικές ιστορίες σας περιμένουν στα περίπτερα:
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ΟΡΕΣΙΒΙΑ ΠΟΙΗΣΗ
Ο ΤΖΙΜ Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΩΝΙΑ ΣΤΑ ΣΑΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟΝ ΠΑΝΤΑΞΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΤΑΙ ΚΟΣΜΙΑ
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ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥΑΔΕΣΠΟΤΟΥ ΓΑΤΟΥ
ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΥΣΕΙ Η ΘΕΙΑ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ, ΤΟΝ ΦΟΥΜΦΟ
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Η ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΗ ΜΥΤΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Ο ΚΥΡΟΣ ΕΦΕΥΡΙΣΚΕΙ ΕΝΑ ΛΑΓΩΝΙΚΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΥΡΙΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΤΟΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΘΗΣΑΥΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
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ΓΚΡΟΥΝΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ο ΦΕΘΡΥ ΛΑΝΣΑΡΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΠΙΟΝΕΩΝ ΛΕΞΕΙΣ ΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΞΕΥΟΝΤΑΙ
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Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ
Ο ΜΙΚΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΗΜΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ... ΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ
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ΤΟ ΕΠΙΜΟΝΟ ΣΤΡΑΒΟΞΥΛΟ
ΣΤΟ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΚΑΘΩΣ Ο ΣΚΡΟΥΤΖ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΝΟΣ ΜΠΙΖΝΕΣΜΑΝ ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΚΗ ΦΗΜΗ
Ένα τεύχος γεμάτο γέλιο και περιπέτεια, αυτή την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου (Νο. 287)