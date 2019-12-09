ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Εθν.Μακαρίου & Φαληρέως 2

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Νέο τεύχος Μίκυ Μάους, νέες περιπέτειες

6 απολαυστικές ιστορίες σας περιμένουν στα περίπτερα:

  • ΟΡΕΣΙΒΙΑ ΠΟΙΗΣΗ
    Ο ΤΖΙΜ Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΩΝΙΑ ΣΤΑ ΣΑΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟΝ ΠΑΝΤΑΞΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΤΑΙ ΚΟΣΜΙΑ
  • ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥΑΔΕΣΠΟΤΟΥ ΓΑΤΟΥ
    ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΥΣΕΙ Η ΘΕΙΑ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ, ΤΟΝ ΦΟΥΜΦΟ
  • Η ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΗ ΜΥΤΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
    Ο ΚΥΡΟΣ ΕΦΕΥΡΙΣΚΕΙ ΕΝΑ ΛΑΓΩΝΙΚΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΥΡΙΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΤΟΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΘΗΣΑΥΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
  • ΓΚΡΟΥΝΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
    Ο ΦΕΘΡΥ ΛΑΝΣΑΡΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΠΙΟΝΕΩΝ ΛΕΞΕΙΣ ΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΞΕΥΟΝΤΑΙ
  • Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ
    Ο ΜΙΚΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΗΜΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ... ΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ
  • ΤΟ ΕΠΙΜΟΝΟ ΣΤΡΑΒΟΞΥΛΟ
    ΣΤΟ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΚΑΘΩΣ Ο ΣΚΡΟΥΤΖ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΝΟΣ ΜΠΙΖΝΕΣΜΑΝ ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΚΗ ΦΗΜΗ

Ένα τεύχος γεμάτο γέλιο και περιπέτεια, αυτή την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου (Νο. 287)

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