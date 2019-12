Νέα Ζηλανδία: Κάμερα κατέγραψε τουρίστες στο ηφαίστειο τη στιγμή της έκρηξης (φωτογραφίες)

Mια διαδικτυακή κάμερα, η οποία ήταν τοποθετημένη πάνω στο ηφαίστειο Ουακατάνε στο νησί Γουάιτ της Νέας Ζηλανδίας δείχνει ότι τουλάχιστον μια ομάδα τουριστών βρισκόταν μέσα στον κρατήρα λίγα λεπτά προτού σημειωθεί η έκρηξη και την περιοχή να έχει καλυφθεί από ηφαιστειακή σκόνη.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι είναι επιβεβαιωμένο ότι έχουν χάσει τη ζωή τους έπειτα από την έκρηξη και οι αρχές κινητοποιούν μεγάλες δυνάμεις για τον εντοπισμό και τη διάσωση των αγνοουμένων και την παροχή ιατρικής περίθαλψης στους τραυματίες.

Εκτός από τους πέντε επιβεβαιωμένους νεκρούς, υπάρχουν πολλοί τραυματίες και άγνωστος αριθμός αγνοούμενων.

Η κάμερα αυτή, η οποία ήταν τοποθετημένη στον κρατήρα και την οποίαν διαχειριζόταν η υπηρεσία γεωλογικών κινδύνων της Νέας Ζηλανδίας GeoNet, δείχνει μια ομάδα ανθρώπων να περπατά κοντά στο χείλος του κρατήρα, όπου η παρουσία λευκού καπνού σε χαμηλό επίπεδο είναι διαρκής, λίγο προτού σημειωθεί η έκρηξη στις 14:11.

Στις 14:00 η κάμερα αυτή κατέγραψε μια ομάδα ανθρώπων που φαίνονται σαν κουκίδες μπροστά στο τεράστιο ηφαίστειο ακριβώς στην άκρη του κρατήρα. Στις 14:10, μόλις ένα λεπτό πριν από την έκρηξη, η ομάδα απομακρύνεται από τον κρατήρα ακολουθώντας ένα μονοπάτι κατά μήκος του.

Δεν είναι σαφές αν η ομάδα, η οποία φαίνεται να περιελάμβανε περίπου 12 ανθρώπους, κλήθηκε να απομακρυνθεί ή απλώς συνέχισε την περιήγησή της αγνοώντας τον κίνδυνο που πλησίαζε.

Το επόμενο πλάνο που κατέγραψε η κάμερα είναι στις 14:20 και δείχνει ένα κομμάτι εξαρτήματος σαν να έχει πέσει ή να έχει καταστραφεί η κάμερα.

IN PHOTOS: Live camera feed of #WhiteIsland crater goes dark as the volcano erupts in #NewZealand https://t.co/jTNlXbUaOd pic.twitter.com/qKIzWNLb5o