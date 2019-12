Από τη Νότια Αφρική η Μις Υφήλιος 2019 (βίντεο – φωτογραφίες)

Η καλλονή από τη Νότια Αφρική, Zozibini Tunzi, ανακηρύχτηκε η ωραιότερη γυναίκα της υφηλίου στα διεθνή καλλιστεία Miss Universe 2019, που έγιναν στην Ατλάντα των ΗΠΑ.

Η Tunzi στέφθηκε Μις Υφήλιος γιατί έδωσε την καλύτερη απάντηση στο γιατί θα έπρεπε αυτή να φορέσει το στέμμα:

«Μεγάλωσα σε έναν κόσμο όπου μια γυναίκα όπως εγώ - με το χρώμα του δέρματός μου και το στυλ των μαλλιών μου - δεν θεωρήθηκε ποτέ όμορφη. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα αυτό να σταματήσει σήμερα. Θέλω τα παιδιά να μου μοιάσουν και να δουν το πρόσωπό μου και θέλω αυτά να βλέπουν το πρόσωπό τους να αντανακλάται στο δικό μου».

Αναπληρωματικές Μις Υφήλιος αναδείχθηκαν η Μις Μεξικό και η Μις Πουέρτο Ρίκο.

The new #MissUniverse2019 is... SOUTH AFRICA!!!! pic.twitter.com/gRW8vcuT3A