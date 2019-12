Νέα Ζηλανδία: Οκτώ αγνοούμενοι μετά την έκρηξη του ηφαιστείου (βίντεο - φωτογραφίες)

Φόβους εκφράζουν οι νεοζηλανδικές αρχές, ότι οκτώ άνθρωποι αγνοούνται μετά την έκρηξη ηφαιστείου σε νησί της Νέας Ζηλανδίας, ο τραγικός απολογισμός της οποίας μέχρι στιγμής είναι τουλάχιστον 5 νεκροί και 20 τραυματίες.

Νωρίτερα σήμερα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν αναμένει να βρει άλλους επιζώντες από την έκρηξη του ηφαιστείου, η οποία σημειώθηκε στη νήσο Ουάιτ στις 14.11 το μεσημέρι τοπική ώρα (03.11 το πρωί ώρα Ελλάδας), αφήνοντας να εννοηθεί ότι περισσότεροι από 20 άνθρωποι είναι νεκροί.

Περίπου 50 άνθρωποι, Νεοζηλανδοί και ξένοι τουρίστες, πιστεύεται ότι βρίσκονταν στην περιοχή τη στιγμή της έκρηξης, ενώ άλλοι εθεάθησαν κοντά στην άκρη του κρατήρα λίγα λεπτά πριν.

«Βασιζόμενοι στις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν πιστεύουμε ότι υπάρχουν επιζώντες στο νησί» έγινε γνωστό από την αστυνομία, η οποία πρόσθεσε ότι «εργάζεται ενεργά για να καθορίσει τον ακριβή αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους».

5 dead and many missing in White Island in New Zealand after a sudden volcanic eruption. The #Whakaari volcano had not erupted since 2001 #WhiteIsland #NewZealand pic.twitter.com/UMItMWNLbY

Ταξιδιωτικά γραφεία απομάκρυναν κάποιον αριθμό ανθρώπων, προτού κηρυχθεί η κατάσταση συναγερμού. Είκοσι τρεις άνθρωποι διασώθηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Η αστυνομία εργάζεται με πυρετώδεις ρυθμούς για να επιβεβαιώσει τον ακριβή αριθμό αυτών που πέθαναν…», αναφέρεται στην ανακοίνωση, όπου προστίθεται ότι ένα πλοίο αναμένεται να προσεγγίσει το νησί με το πρώτο φως της αυριανής ημέρας (Τρίτης), προκειμένου να «αξιολογήσει το περιβάλλον».

Στο νησί πραγματοποιούνται καθημερινά πολλές ξεναγήσεις. Μεταξύ άλλων, ένα κρουαζιερόπλοιο με 16 καταστρώματα, το Ovation of the Seas, βρισκόταν εκεί την ώρα της έκρηξης.

«Τόσο Νεοζηλανδοί όσο και τουρίστες από το εξωτερικό πιστεύεται ότι υπάρχουν μεταξύ αυτών και ένας αριθμός αυτών ήταν από το κρουαζιερόπλοιο Ovation of the Seas», τονίζεται στην ανακοίνωση.

#BREAKING UPDATE : #Volcano erupts on #WhiteIsland Five killed and 18 people injured after a volcano erupted on White Island off the coast of New Zealand



New Zealand police say the "do not believe there are any survivors on the island" pic.twitter.com/RQDOolbjQR