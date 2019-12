Πρωινό Πέμπτης και η Φωκίωνος Νέγρη μοιάζει μάλλον αγουροξυπνημένη. Στις καφετέριες οι Κυψελιώτες πίνουν τον πρωινό καφέ, άλλοι σουλατσάρουν ράθυμα στον πεζόδρομο και μερικοί απολαμβάνουν τον ήλιο στα παγκάκια. Από τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης ακούγονται χριστουγεννιάτικες μελωδίες, στο πνεύμα των ημερών.

Πολλοί περαστικοί κοντοστέκονται και, παρασυρμένοι από τη χαρούμενη μουσική και τα χαμογελαστά πρόσωπα που κάνουν τη βόλτα τους στην αγορά, περνούν το κατώφλι. Αλλοι μπαίνουν με αποφασιστικό βήμα και κατευθύνονται προς τα καταστήματα για τα ψώνια τους. Περαστικοί, σταθεροί πελάτες και εργαζόμενοι ενώνονται σε ένα πολύβουο μελίσσι που γεμίζει τους καναπέδες και τις καρέκλες στο αγαπημένο «αστικό σαλόνι», σήμα κατατεθέν της αγοράς, που πριν από μερικές εβδομάδες συμπλήρωσε ένα χρόνο επιτυχημένης λειτουργίας.

«Η ανταπόκριση του κόσμου μάς έχει χαροποιήσει πολύ, ξεπέρασε τις προσδοκίες μας», ομολογεί η Ελενα Λάμπρου από την ομάδα του Impact Hub Athens που διεκδίκησε και κατόρθωσε να αναλάβει τη διαχείριση του κτιρίου. Οι αριθμοί είναι ενθαρρυντικοί: περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι έχουν επισκεφθεί την αγορά, όπου έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα τριάντα πολιτιστικές παραγωγές - πρωτοβουλίες του Impact Hub Athens και σαράντα πέντε συνεργασίες με πολιτιστικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως οι Διάλογοι με το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το #7daychallenge με την πρεσβεία της Σουηδίας στην Αθήνα, τα Cine -

Μαγειρέματα με το Goethe Institut, το MitOst και το Athens Zero Waste Festival με το Πλαστικουργείο. Οργανώθηκαν επίσης τρία EthnoFests με τις κοινότητες της Αιθιοπίας, της Γεωργίας και της Ουκρανίας και 30 Pop Up Αγορές σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση. Το περίφημο μηνιαίο Pop Up Brunch έχει αναδειχθεί σε «αυλή» των γαστρονομικών θαυμάτων για τους λάτρεις του φαγητού.

Κοινωνική οικονομία

«Οταν αποφασίσαμε να διεκδικήσουμε τη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, θέλαμε να στήσουμε την πρώτη αγορά κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα. Αλλωστε αυτός είναι και ο λόγος ύπαρξής μας ως Impact Hub, να χτίσουμε ένα οικοσύστημα κοινωνικής οικονομίας», θυμάται η Σόφι Λάμπρου. «Είχαμε διαπιστώσει ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει κάτι χειροπιαστό όπου ο κόσμος θα έχει μια αλληλεπίδραση με την ιδέα της κοινωνικής οικονομίας, δηλαδή τι σημαίνει να λειτουργώ μια επιχείρηση και να προσδοκώ θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, τι σημαίνει είμαι ευσυνείδητος καταναλωτής, πώς είναι να αλληλεπιδρώ με ανθρώπους από ευάλωτες ομάδες, ανθρώπους με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, πρώην τοξικοεξαρτημένους ή φυλακισμένους που εργάζονται στα καταστήματα», καταλήγει. Επειτα από ένα χρόνο λειτουργίας, το «κοινωνικό αποτύπωμα» των εμπορικών καταστημάτων και των υπηρεσιών που στεγάζει η αγορά είναι εξαιρετικά θετικό: πενήντα δύο νέες θέσεις εργασίας έχουν καλυφθεί και πάνω από 7.450 πολίτες έχουν ωφεληθεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες. Εκατόν εβδομήντα πέντε υπολογιστές δωρίστηκαν σε είκοσι επτά σχολεία από το «Επανεκκίνησις», δέκα κύκλοι μαθημάτων προγραμματισμού και βασικής χρήσης υπολογιστών πραγματοποιήθηκαν από την ΕΛ.ΛΑΚ σε περισσότερους από 250 ενδιαφερόμενους, είκοσι τρεις ωφελούμενοι από τα επιμορφωτικά σεμινάρια της Caritas Hellas μπήκαν στην αγορά εργασίας, 1.114 άνθρωποι έλαβαν νομική υποστήριξη από το Danish Refugee Council, εκατό μικροί Ελληνες παραγωγοί επωφελήθηκαν και δύο τόνοι τροφίμων πρώτης ανάγκης δόθηκαν σε πολίτες του Δήμου Αθηναίων από το Wise Greece.

Η Χάνα πάσχει από νοητική υστέρηση. Εργάζεται στην γκαλερί που λειτουργεί το κέντρο ειδικής αγωγής «Μαργαρίτα». «Είμαι στην αγορά από παλιά και από τώρα», λέει. «Κάποιες φορές είναι δύσκολο και άλλες είναι εύκολο. Μου αρέσει που θα έρθει ο κόσμος στα μαγαζιά, θα ρωτήσει κάτι… Εγώ έχω το ταμείο. Ο κόσμος μου λέει καλημέρα το πρωί και εγώ του λέω καλημέρα και μου αρέσει».

Βιώσιμη λειτουργία

Παράλληλα, το Impact Hub Athens δημιούργησε τη μουσική ομάδα Unison, από παιδιά και νέους με διαφορετική κουλτούρα που παίζει μουσική για την ενότητα, την αλληλεγγύη και τα ανθρώπινα δικαιώματα και περισσότεροι από διακόσιοι πενήντα μαθητές έχουν ήδη παρακολουθήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια με επίκεντρο την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την πρόσβαση και την εξοικείωση με τα σύγχρονα εργαλεία τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας.

Ικανοποίηση προσφέρει στην ομάδα του Impact Hub Athens και το γεγονός ότι η συνεχώς αυξανόμενη επισκεψιμότητα και συμμετοχή των πολιτών στις εκδηλώσεις μαρτυρεί ότι επετεύχθη και ο στόχος της δημιουργίας μιας κοινότητας ανθρώπων που αφιερώνουν τις δυνατότητες, τον χρόνο, το μεράκι τους στη δημιουργία θετικού κοινωνικού αντίκτυπου.

Τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι η αγορά κερδίζει το στοίχημα της αυτόνομης και βιώσιμης λειτουργίας της. «Αυτό που θα θέλαμε να πηγαίνει καλύτερα, αλλά καταλαβαίνουμε γιατί είναι δύσκολο, είναι να αντιληφθεί το κοινό ότι η κατανάλωση από αυτά τα μαγαζιά έχει και ένα ακτιβιστικό κομμάτι για έναν καταναλωτή. Αντί να πάει σε ένα οποιοδήποτε άλλο μαγαζί να έρθει εδώ. Με τον χυμό ή τα ρούχα που θα αγοράσει θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας για ανθρώπους που αλλιώς θα έμεναν άνεργοι και να βάλει το λιθαράκι του στο να οικοδομήσει θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Θα θέλαμε πιο συνειδητούς καταναλωτές», τονίζει η Ελενα Λάμπρου.

Εχοντας ξεκινήσει «με το δεξί», ο δεύτερος χρόνος λειτουργίας της αγοράς φιλοδοξούν να την καθιερώσει ως προορισμό τόσο για τους κατοίκους της περιοχής όσο και για πολίτες από όλη την Αθήνα. «Θα ήθελα να δω τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης να γίνει παράδειγμα για να υλοποιηθούν αντίστοιχες πρωτοβουλίες και σε άλλα διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων αλλά και σε όλη την Ελλάδα, για να ξαναζωντανέψουν οι γειτονιές». Μέχρι τότε, «ραντεβού στη Φωκίωνος»!