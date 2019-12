Δημοσιοποιήθηκαν οι δύο κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Τραμπ

Οι Δημοκρατικοί ανακοίνωσαν σήμερα επισήμως δύο κατηγορίες εναντίον του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για κατάχρηση εξουσίας και για παρεμπόδιση της καλής λειτουργίας του Κογκρέσου.

Η ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων αναμένεται να ψηφίσει επί των κατηγοριών αυτών την ερχόμενη εβδομάδα. Το σώμα, το οποίο ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα υπερψηφίσει την παραπομπή του ρεπουμπλικανού προέδρου, δημιουργώντας το πλαίσιο για μια δραματική δίκη στην ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικανούς Γερουσία, η οποία είναι πιθανό να αρχίσει τον Ιανουάριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα γίνει έτσι ο τρίτος πρόεδρος στην ιστορία που παραπέμπεται από το αμερικανικό Κογκρέσο με αίτημα την καθαίρεσή του.

Ωστόσο κατά πάσα πιθανότητα δεν πρόκειται να καθαιρεθεί, αφού η Γερουσία, η οποία θα τον δικάσει, ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικανούς που έχουν σε μεγάλο βαθμό συνασπισθεί γύρω του. Από την άλλη, η παραπομπή του μπορεί να επιδράσει στην προεκλογική εκστρατεία, καθώς οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να ανακτήσουν τον έλεγχο του Λευκού Οίκου.

.@RepJerryNadler: "Today, in service to our duty to the Constitution and to our country, the House Committee on the Judiciary is introducing two Articles of Impeachment charging the President of the United States, Donald J. Trump, with committing high crimes and misdemeanors." pic.twitter.com/qn3XAlr4Ng