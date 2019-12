Τραμπ: Γελοίες οι κατηγορίες εις βάρος μου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε σήμερα «γελοίο» το κατηγορητήριο που ανακοίνωσαν οι Δημοκρατικοί σε βάρος του, στο πλαίσιο της διαδικασίας παραπομπής του.

«Ο Τζέρι Νάντλερ (ο πρόεδρος της επιτροπής Δικαστικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων) μόλις είπε ότι εγώ "άσκησα πιέσεις στην Ουκρανία με στόχο να παρέμβω στις εκλογές του 2020"». Γελοίο, γνωρίζει ότι δεν είναι αλήθεια» έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter, όπου κατήγγειλε εκ νέου ένα «κυνήγι μαγισσών».

Με αυτό το tweet, ο ένοικος του Λευκού Οίκου αντέδρασε στην ανακοίνωση εκ μέρους των επικεφαλής των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο των δύο κατηγοριών σε βάρος του: κατάχρηση εξουσίας και παρακώλυση της καλής λειτουργίας του Κογκρέσου.

Nadler just said that I “pressured Ukraine to interfere in our 2020 Election.” Ridiculous, and he knows that is not true. Both the President & Foreign Minister of Ukraine said, many times, that there “WAS NO PRESSURE.” Nadler and the Dems know this, but refuse to acknowledge!