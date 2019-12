Ετησίως, οι συντάκτες των New York Times διαχειρίζονται καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς περίπου 5.6 εκατομμύρια φωτογραφίες, από τις οποίες επιλέγουν σε καθημερινή βάση τις «καλύτερες», για να μεταφέρουν στους αναγνώστες τους όσο πιο πιστά γίνεται την τρέχουσα ειδησεογραφία.

Στο τέλος κάθε χρονιάς, «σκάβουν» σε αυτό το ογκώδες φωτογραφικό αρχείο, για να βρουν τις φωτογραφίες που αντιπροσωπεύουν όσο καλύτερα γίνεται τις τελευταίες 365 μέρες, παρουσιάζοντας τις συγκρούσεις, τους θριάμβους, τις καταστροφές, τις επιτυχίες, καθώς και καθημερινές αλλά ιδιαίτερες στιγμές που σημάδεψαν το εκάστοτε έτος.

Οι κινητοποιήσεις των «κίτρινων γιλέκων» στη Γαλλία, η πολιτική και οικονομική κρίση στη Βενεζουέλα, η εμφάνιση της 16χρονης ακτιβίστριας για το κλίμα, Γκρέτα Τούνμπεργκ, η πυρκαγιά στην Παναγία των Παρισίων και το κύμα διαδηλώσεων στο Χονγκ Κονγκ είναι μόνο μερικά από τα γεγονότα που σημάδεψαν το 2019. Εικόνες από αυτά τα συμβάντα, καθώς και άπο άλλα πολλα, σημαντικά και λιγότερα σημαντικά, παρουσιάζουν στο μεγάλο τους αφιέρωμα για το 2019 οι New York Times, με την «Κ» να επιλέγει μερικές από τις πιο αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες της περασμένης χρονιάς.



19 Ιανουαρίου: «Γεννημένο» στα τέλη του 2018, το κίνημα των «κίτρινων γιλέκων» συνεχίστηκε με ένταση και το 2019 σε πολλές περιοχές της Γαλλίας, με πολλές από τις κινητοποιήσεις να χαρακτηρίζονται από βίαιες ταραχές, πλιάτσικο και συγκρούσεις με την αστυνομία. Εδώ, η αστυνομία αντιδρά σε βίαια επεισόδια στην πόλη Ανζέρ. Loic Venance/Agence France-Presse-Getty Images



15 Φεβρουαρίου: Η 16χρονη Σουηδέζα μαθήτρια Γκρέτα Τούνμπεργκ κάνει «κοπάνα» από το σχολείο, για να συμμετάσχει σε μία κινητοποίηση για την κλιματική αλλαγή στο σουηδικό κοινοβούλιο, στη Στοκχόλμη. Λίγους μήνες αργότερα θα έχει αναδειχθεί σε «ηγέτιδα» του παγκόσμιου περιβαλλοντικού ακτιβισμού, με το περιοδικό TIME να την ονομάζει πρόσωπο της χρονιάς για το 2019. Elisabeth Ubbe for The New York Times



15 Απριλίου: Ο εμβληματικότερος καθεδρικός ναός της Γαλλίας, η Παναγία των Παρισίων, τυλίγεται στις φλόγες, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει σημαντικό μέρος της στέγης του ναού και να γίνουν στάχτη αρκετά ιστορικά κειμήλια, προκαλώντας βαθιά θλίψη σε ολόκληρο τον κόσμο. Veronique De Viguerie/Getty Images



20 Μαΐου: Σε μία τεράστια σκαλωσιά μετέτρεψε την Παναγία των Παρισίων η καταστροφική πυρκαγιά της 15ης Απριλίου, μία εικόνα οριακά δυστοπική για τον υπεραιωνόβιο ιστορικό ναό. Thomas Goisque



30 Ιουνίου: Σε αρμονία με τη γενικότερη ανορθόδοξη εξωτερική πολιτική του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντιέται στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη της κορεατικής χερσονήσου με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, και γίνεται ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που επισκέπτεται το κομμουνιστικό κράτος. Erin Schaff/The New York Times



25 Ιουλίου: Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο κατέρριψε φέτος ο καύσωνας στην Ευρώπη, με χώρες όπως το Βέλγιο, η Γαλλία και η Γερμανία να βρίσκονται αντιμέτωπες με πρωτοφανείς θερμοκρασίες κατά τους θερινούς μήνες. Το Παρίσι κατέγραψε τον Ιούλιο την υψηλότερη θερμοκρασία της ιστορίας του, με τον υδράργυρο να σκαρφάλώνει στους 40,6 βαθμούς Κελσίου, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 40,4 βαθμών Κελσίου, που είχε σημειωθεί το 1947. Andrea Mantovani for The New York Times



24 Αυγούστου: Ενα αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο, το οποίο θα επέτρεπε την έκδοση «υπόπτων» από το Χονγκ Κονγκ στην Κίνα, πυροδοτεί ένα μαζικότατο κύμα διαδηλώσεων με ευρύτερα δημοκρατικά αιτήματα στην πρώην βρετανική αποικία, το οποίο μαίνεται για μήνες. Το κατά βάση ειρηνικό αυτό κίνημα σε αρκετές περιπτώσεις θα λάβει εξαιρετικά βίαιη τροπή. Lam Yik Fei for The New York Times



8 Σεπτεμβρίου: Κάθε ρεκόρ πέρασαν φέτος οι πυρκαγιές στο βραζιλιάνικο κομμάτι της ζούγκλας του Αμαζονίου, με τον «πνεύμονα του πλανήτη» να υφίσταται μία γιγαντιαία περιβαλλοντική καταστροφή, την πρώτη χρονιά της προεδρίας του ακροδεξιού Ζαΐρ Μπολσονάρο. Victor Moriyama for The New York Times



29 Οκτωβρίου: Με αίτημα βαθιές και άμεσες κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις, ένα μεγάλο κύμα διαδηλώσεων συνταράσσει τη Χιλή τους τελευταίους τρεις μήνες του 2019, με τις βίαιες συγκρούσεις αστυνομίας-διαδηλωτών να μπαίνουν στην ημερήσια διάταξη. Tomas Munita for The New York Times



16 Οκτωβρίου: Έχοντας λάβει το «πρασινό φως» από τον Αμερικανό ομόλογο του, Ντόναλντ Τραμπ, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν χάνει χρόνο και θέτει σε εφαρμογή την επιχείρηση του τουρκικού στρατού στη βορειοανατολική Συρία, «Πηγή Ειρήνης», σκοπός της οποίας είναι η εκκαθάριση της περιοχής από τις κουρδικές πολιτοφυλακές, τις οποίες η Άγκυρα χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές» και αντιμετωπίζει ως παρακλάδι του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK). Εδώ, ο τουρκικός στρατός έχει βάλει φωτιά σε σειρά από λάστιχα, ώστε να περιορίσει σημαντικά την ορατότητα των τουρκικών αεροπλάνων που βάλουν κατά των Κούρδων μαχητών των Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG). Delil Souleiman/Agence France-Presse-Getty Images



14 Νοεμβρίου: Την καμπάνια για την επανεκλογή του στο προεδρικό αξίωμα ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ το 2019, βάζοντας στόχο να κερδίσει τους Αφροαμερικανούς ψηφοφόρους, οι οποίοι τον είχαν «μαυρίσει» εμφατικά στις εκλογές του 2016, ψηφίζοντας μαζικά τη Χίλαρι Κλίντον για πρόεδρο. Εδώ, ο Αμερικανός πρόεδρος κατευθύνεται προς το προεδρικό ελικόπτερο «Marine One», το οποίο θα τον μεταφέρει στην Λουιζιάνα για μία εκδήλωση της προεκλογικής του εκστρατείας. Damon Winter/The New York Times