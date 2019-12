Εκατοντάδες ψαρόνια έπεσαν νεκρά από τον ουρανό σε ουαλικό χωριό (βίντεο)

Ένα αποτρόπαιο θέαμα αντίκρισαν οι κάτοικοι του ειδυλλιακού και ήσυχου Ανγκλσέι, στη Νότια Ουαλία.

Δεκάδες πουλιά – τουλάχιστον 220 ψαρόνια - βρέθηκαν νεκρά κατά μήκος επαρχιακού δρόμου, ενώ τα σώματά τους ήταν ματωμένα.

Κάτοικος της περιοχής, η Hannah Stevens, το απόγευμα Τρίτης πέρασε από τον δρόμο, ενώ πήγαινε σε ένα ραντεβού, και είδε ζωντανά τα ψαρόνια, να πετούν σε σμήνη στο ουρανό. «Είπε πως είδε εκατοντάδες από αυτά να πετούν από πάνω της και σκέφτηκε πως το θέαμα ήταν καταπληκτικό, αλλά στην επιστροφή μια ώρα αργότερα ήταν όλα νεκρά στο δρόμο», δήλωσε ο 41χρονος Dafydd Edwards στο Sky News, σύντροφος της Hannah.

Η ίδια η Hannah ανέφερε πως είδε τα πουλιά να τρώνε κάτι στο δρόμο.

Το ζευγάρι εξέφρασε υποψίες ότι τα πουλιά δηλητηριάστηκαν και κάλεσε αμέσως τις τοπικές αρχές και την οργάνωση Animal and Plant Health Agency, που ερευνούν το ζήτημα.

Hundreds of starlings have been mysteriously found dead on a road in Anglesey, Wales.



The birds were initially spotted in the sky by a passer-by, who returned around an hour later and found them all dead.



For more on this story, click here https://t.co/0hwuauYDlc pic.twitter.com/knjI0R7jh0