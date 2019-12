Τον... οδηγό επιβίωσης των ελληνικών πανεπιστημίων στην, άκρως ανταγωνιστική, αγορά των ΗΠΑ παρουσίασαν στελέχη της αμερικανικής πρεσβείας στην ηγεσία του ελληνικού υπουργείου Παιδείας και σε εκπροσώπους 17 ελληνικών πανεπιστημίων. Στόχος, η προσέλκυση Αμερικανών φοιτητών στα ελληνικά ΑΕΙ, στο πλαίσιο της διεθνοποίησής τους και της συμφωνίας συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ.

Ειδικότερα, παρουσία του αρμοδίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση υφυπουργού Παιδείας Βασίλη Διγαλάκη και του γενικού γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Αποστόλου Δημητρόπουλου, στελέχη της πρεσβείας των ΗΠΑ και του αµερικανικού εκπαιδευτικού ιδρύματος Fulbright ενημέρωσαν πρυτάνεις και εκπροσώπους 17 ΑΕΙ της νοτίου Ελλάδος για τα «κλειδιά» στην προσέλκυση Αμερικανών φοιτητών στην Ελλάδα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις αρχές της εβδομάδας και σήμερα θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχη στη Θεσσαλονίκη για τις ηγεσίες των πανεπιστημίων της βορείου Ελλάδος.

«Για να οργανώσεις ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών για αλλοδαπούς φοιτητές πρέπει κατά πρώτον να έχεις λάβει μέριμνα για την ασφάλεια των φοιτητών και να δημιουργήσεις συνθήκες ώστε να έχουν καλές σπουδές. Επίσης, απαιτείται προγραμματισμός και έμφαση στις λεπτομέρειες πέραν των ακαδημαϊκών ζητημάτων όπως, μεταξύ άλλων, είναι η σίτιση, η διαμονή τους, η ιατρική περίθαλψη, η χορήγηση βίζας, τα αεροπορικά εισιτήρια. Χρειάζεται σοβαρή δουλειά και συστηματική προσέγγιση», ανέφερε ο επιτετραμμένος της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Ντέιβιντ Μπέργκερ.

«Ολο και περισσότεροι Αμερικανοί φοιτητές σπουδάζουν στην Ελλάδα κάθε χρόνο και πλέον υπάρχουν καλύτερες ευκαιρίες για ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδος - ΗΠΑ», ανέφερε ο κ. Ερικ Ντίντριχ, καθηγητής εξειδικευμένος στη ανώτατη διεθνή εκπαίδευση, ο οποίος παρουσίασε τις πτυχές του εγχειρήματος της διεθνοποίησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Να σημειωθεί ότι ο αριθμός των Αμερικανών φοιτητών που σπουδάζουν στην Ελλάδα καταγράφει τα τελευταία χρόνια αυξητική τάση.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας Open Doors 2019, που δημοσιεύεται από το Ινστιτούτο Διεθνούς Εκπαίδευσης (ΙΙΕ), το 2018 η Ελλάδα ανέβηκε τρεις θέσεις, κατακτώντας πλέον τη 14η θέση στους διεθνείς εκπαιδευτικούς προορισμούς, όπως επιλέγονται από τους Αμερικανούς φοιτητές (ήταν στη 17η θέση στην αντίστοιχη έκθεση πέρυσι), με 5.223 φοιτητές από τις ΗΠΑ να επισκέπτονται την Ελλάδα για εκπαιδευτικά προγράμματα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, συγκριτικά με τους 4.351 του προηγούμενου έτους. Ενδεικτικό της αύξησης είναι ότι το 2012 οι αριθμός αυτός ήταν σχεδόν ο μισός, 2.701 φοιτητές.

Την ίδια στιγμή, το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει ξεκινήσει μια σημαντική προσπάθεια προώθησης σε ξένες πρεσβείες του πρώτου στην Ελλάδα αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος (από τη Φιλοσοφική Σχολή) με τίτλο «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece». Οπως ανέφερε η κ. Μαρία Βαρδάκη, αρμόδιο στέλεχος του ΕΚΠΑ, η προσπάθεια γίνεται τόσο μέσω των ξένων πρεσβειών στην Ελλάδα όσο και των ελληνικών πρεσβειών στο εξωτερικό, με μεταφράσεις του ενημερωτικού υλικού του προγράμματος, αλλά και διά ζώσης επαφές με στελέχη πρεσβειών.