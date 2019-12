Ηλεκτροφόρο χέλι φωταγωγεί χριστουγεννιάτικο δέντρο σε ενυδρείο (βίντεο)

Mια πραγματικά εναλλακτική πηγή παραγωγής ενέργειας - ένα ηλεκτροφόρο χέλι - χρησιμοποιεί ένα ενυδρείο στο Τενεσί των ΗΠΑ, για να φωταγωγεί το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Το χέλι, ο Μιγκέλ Γουάτσον όπως ονομάστηε, έχει γίνει διάσημο και καθημερινά δεκάδες επισκέπτες συρρέουν στο ενυδρείο για να δουν από κοντά το πώς ανάβει το δέντρο από το ρεύμα που παράγει το ηλεκτροφόρο ψάρι.

Μάλιστα, ο Μιγκέλ, έχει και τον δικό του λογαριασμό στο Twitter ενώ τα «ηλεκτρικά του κόλπα» έχουν γίνει viral.

The only proper way to enjoy this is with sound on. https://t.co/UNS4dKlfci