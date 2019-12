Η «συμβουλή» του Τραμπ στην Γκρέτα Τούνμπεργκ: «Χαλάρωσε, Γκρέτα, χαλάρωσε!»

Η νεαρή ακτιβίστρια κατά της κλιματικής αλλαγής Γκρέτα Τούνμπεργκ αναδείχθηκε σε πρόσωπο της χρονιάς για το 2019 από το περιοδικό TIME, επειδή «κατάφερε να μετατρέψει τις αόριστες ανησυχίες για τον πλανήτη σε ένα οικουμενικό κίνημα, καλώντας σε παγκόσμια αλλαγή».

Αντί για συγχαρητήρια στην 16χρονη ηγέτιδα του κινήματος κατά της κλιματικής αλλαγής, ο Αμερικανός πρόεδρος προτίμησε να σχολιάσει, μέσω Twitter:

«Τόσο γελοίο. Η Γκρέτα πρέπει να δουλέψει πάνω στο πρόβλημα διαχείρισης του θυμού της και μετά να πάει σε μια καλή παλιομοδίτικη ταινία με έναν φίλο! Χαλάρωσε, Γκρέτα, χαλάρωσε!».

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE