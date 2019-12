Ιστορική απόφαση: Πέρασε και από τη Γερουσία η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων

Νέο πλήγμα κατά της Τουρκίας συνιστά η ομόφωνη ψήφιση και από την Γερουσία του ψηφίσματος της Βουλής των Αντιπροσώπων, που αναγνωρίζει τη Γενοκτονία των Αρμενίων.

Υπενθυμίζεται ότι, η Βουλή των Αντιπροσώπων είχε εγκρίνει στα τέλη Οκτωβρίου, με συντριπτική πλειοψηφία - 405 ψήφοι υπέρ, 11 κατά – το ψήφισμα με το οποίο η μαζική σφαγή των Αρμενίων από τους Οθωμανούς πριν από έναν αιώνα, χαρακτηρίζεται Σφαγή.

Μετά από εμπόδια που έθεσαν αρκετές φορές Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές για να μην τεθεί προς ψήφιση το ψήφισμα στο Σώμα, η Γερουσία το ενέκρινε σήμερα ομόφωνα .

Ο Τεντ Κρουζ, από τους γερουσιαστές που κατέθεσαν το ψήφισμα, χαιρέτισε την έγκριση του ψηφίσματος.

«Είναι η τρίτη συνεχή εβδομάδα, που ερχόμαστε στην αίθουσα της Γερουσίας για να επικυρώσουμε αυτό το ψήφισμα. Και είμαι ευγνώμων που σήμερα το πετύχαμε. Το ψήφισμα Μενέντεζ-Κρουζ επιβεβαιώνει την αναγνώριση από τις ΗΠΑ της γενοκτονίας των Αρμενίων», τόνισε ο Κρουζ, αναφερόμενος στον Δημοκρατικό γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ, εισηγητή του ψηφίσματος.

H απόφαση της Γερουσίας θεωρείται ιστορική και αναμένεται να επιδεινώσει τις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας που επί δεκαετίες, όπως σημειώνει στο πρωτο της σχόλιο η USA Today, έχει αξιοποιήσει έναν «στρατό από λομπίστες» προκειμένου να αποτρέψει μία τέτοια εξέλιξη.

BREAKING: Our resolution to recognize and commemorate the #ArmenianGenocide just passed the United States Senate. pic.twitter.com/TVbaneuOaq