Ο Τραμπ πανηγυρίζει για την επανεκλογή Τζόνσον: «Μπράβο Μπόρις!»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρη σήμερα τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον για τη «μεγάλη» νίκη του στις βουλευτικές εκλογές, η οποία ανοίγει τον δρόμο για μια εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ- Βρετανίας.

«Συγχαρητήρια στον Μπόρις Τζόνσον για αυτή τη μεγάλη ΝΙΚΗ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Twitter.

«Η Βρετανία και οι ΗΠΑ θα είναι πλέον ελεύθερες να συνάψουν μια τεράστια, νέα, εμπορική συμφωνία μετά το BREXIT. Αυτή η συμφωνία μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη και πιο επικερδής από οποιαδήποτε θα μπορούσε να συνάψει με την ΕΕ. Μπράβο Μπόρις!», πρόσθεσε ο Τραμπ.

