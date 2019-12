Οι εκλογές της Πέμπτης πρόσφεραν στο Συντηρητικό Κόμμα την πρώτη του μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία σε 40 χρόνια, με το εύρος της νίκης να έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Η βουλή θα γεμίσει τώρα πειθήνιους Συντηρητικούς βουλευτές, ενώ η εργατική αντιπολίτευση αντιμετωπίζει την προοπτική εσωκομματικού εμφυλίου πολέμου. Ο Μπόρις Τζόνσον κέρδισε το στοίχημα και μπορεί πλέον να κάνει ό,τι επιθυμεί. Στο τέλος της πενταετούς θητείας του, η Βρετανία θα είναι μια πολύ διαφορετική χώρα, εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης και ενδεχομένως απαλλαγμένη από τη Σκωτία. Η βρετανική κοινωνία και οικονομία θα έχουν, στο μεταξύ, υποστεί ριζική αλλαγή.

Το μήνυμα της κάλπης είναι σαφές: Ο εκλογικός χάρτης αναμορφώθηκε. Η Σκωτία, εκφράζοντας την αηδία της, πρόσφερε συντριπτική νίκη στο Σκωτσέζικο Εθνικό Κόμμα, αφανίζοντας τα δύο μεγάλα κόμματα. Στην Αγγλία και στην Ουαλία, έδρες που κατείχαν οι Εργατικοί από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου παραδόθηκαν στους Συντηρητικούς, με το κόμμα του Κόρμπιν να υφίσταται ήττες σε περιφέρειες που θεωρούνταν προπύργια των Εργατικών.

Πολλοί ψηφοφόροι θα ερμηνεύσουν το αποτέλεσμα ως απόδειξη της πρόθεσης των Βρετανών, ακόμη και όσων ψήφιζαν ιστορικά Εργατικούς, να επισπεύσουν την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Το Brexit, όμως, δεν είναι παρά ένα σύμπτωμα, το οποίο δεν προσφέρει επαρκείς εξηγήσεις. Πολλές από τις έδρες που έχασαν οι Εργατικοί θεωρούνταν δεδομένες από την ηγεσία του κόμματος εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι να απορεί κανείς που οι οπαδοί του Brexit στις περιφέρειες αυτές έπαψαν να πιστεύουν σε ένα κόμμα το οποίο, ύστερα από πολλές αγωνιώδεις μεταστροφές, αποφάσισε να ταχθεί υπέρ ενός δεύτερου δημοψηφίσματος. Το Brexit αποτελεί επίσης σημαντική ευκαιρία για τον Μπόρις Τζόνσον, προσφέροντάς του τη δυνατότητα να αναδιαρθρώσει τα οικονομικά και πολιτικά θεμέλια της Βρετανίας. Η βουλή θα ψηφίσει, κατά πάσα πιθανότητα, τη συμφωνία για Brexit πριν τα Χριστούγεννα. Οταν όμως η Βρετανία «πετάξει ελεύθερη» μακριά από την Ε.Ε., κάποιες από τις ψευδαισθήσεις του «Κατά Τζόνσον Brexit», όπως η τολμηρή Παγκόσμια Βρετανία και η Αυτοκρατορία 2.0, θα διαψευσθούν. Παρότι οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι των Συντηρητικών μπορούν να αντεπεξέλθουν σε μια άτακτη έξοδο από την Ε.Ε., οι νέοι ψηφοφόροι του στις ιστορικές περιφέρειες των Εργατικών δεν θα ανεχθούν κάτι τέτοιο.

Παρά την ισχυρή πλειοψηφία, ο Τζόνσον δεν πρόκειται να απολαύσει ήσυχες ημέρες στη βουλή. Η ηγέτις του σκωτσέζικου SNP, Νίκολα Στέρτζον, έχει δηλώσει την πρόθεσή της να διοργανώσει δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία εντός του 2020. Η σύγκρουση Τζόνσον - Στέρτζον μοιάζει ήδη αναπόφευκτη. Την ίδια ώρα, το ειδικό καθεστώς που θα απολαμβάνει η Β. Ιρλανδία μετά το Brexit εξοργίζει πολλούς ψηφοφόρους των Ενωτικών, που θεωρούν ότι το καθεστώς αυτό εγγυάται ότι η περιοχή τους θα παραμείνει άτυπα μέλος της Ε.Ε.

Αμφίβολο παραμένει επίσης εάν τα προεκλογικά σχέδια των Συντηρητικών για αύξηση των κρατικών δαπανών θα επιβιώσουν των επιπτώσεων του Brexit. Η χώρα ενδέχεται να βιώσει πρόσκαιρο χρηματοδοτικό πακτωλό, ανάλογο με εκείνον του προέδρου Ρέιγκαν τους πρώτους μήνες της προεδρίας του. Η πρωτοβουλία αυτή δεν πρόκειται, όμως, να αντιμετωπίσει την κρίση στις κοινωνικές υπηρεσίες και τα ελλείμματα στον προϋπολογισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σίγουρο παραμένει, ωστόσο, ότι οι Συντηρητικοί θα επιδιώξουν με ζήλο να εκπληρώσουν τις προεκλογικές δεσμεύσεις τους, υποβαθμίζοντας την ισχύ της νομοθεσίας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ποινικοποιώντας τις συνήθειες των νομαδικών πληθυσμών Ρομά και επιβάλλοντας νέο, δρακόντειο ποινικό κώδικα. Οι προοπτικές αυτές είναι από μόνες τους εφιαλτικές.



* Δημοσιογράφος που έχει συνεργασθεί με την εφημερίδα The Guardian και τα περιοδικά The London Review of Books και Vice.