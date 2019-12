Πρώτο δοκιμαστικό ταξίδι για το Arktika, το ισχυρότερο παγοθραυστικό του κόσμου (βίντεο)

Το ρωσικό πυρηνικό παγοθραυστικό Arktika - το οποίο παρουσιάζεται ως το πιο ισχυρό πλοίο του είδους του στον κόσμο - επέστρεψε σήμερα στο λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης έπειτα από δοκιμαστικό ταξίδι δύο ημερών. Προορισμένο να μεταφέρει υγροποιημένο φυσικό αέριο από την Αρκτική, αυτό το τεράστιο πλοίο έχει μήκος 173 μέτρα, ύψος 15 μέτρα και βύθισμα 14.000 τόνων. Σύμφωνα με τους κατασκευαστές του, μπορεί να διασχίσει 2,8 μέτρα πάγου.

Αν και πυρηνοκίνητο, το Arktika χρησιμοποίησε ένα πετρελαιοκινητήρα για αυτό το πρώτο ταξίδι. Στη διάρκεια των δύο ημερών που πέρασε στη θάλασσα το Arktika δοκίμασε τους αλγορίθμους λειτουργίας του πλοίου και την ικανότητα ελιγμών του σύμφωνα με ανακοίνωση της Atomflot, της εταιρίας που είναι υπεύθυνη για τον στόλο των ρωσικών παγοθραυστικών.

Από το 2016, αποτελεί μέρος ενός πιο συνολικού σχεδίου που έχει σκοπό να επιτρέψει τη ναυσιπλοΐα καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους μέσω του περάσματος Βορρά-Δύσης, που συνδέει τον Ατλαντικό ωκεανό με τον Ειρηνικό ωκεανό μέσω της Αρκτικής.

Αναμένεται κυρίως να απλοποιήσει για τη Ρωσία την παράδοση υδρογονανθράκων προς τη νοτιοανατολική Ασία.

Οι τελικές δοκιμές του Arktika προγραμματίζονται για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2020 και η λειτουργία του τον Μάιο του 2020.

