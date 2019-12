Ο παλιός είναι αλλιώς: Ο Ροντ Στιούαρτ «έφαγε» στα τσαρτς τον Ρόμπι Γουίλιαμς

Ο Σερ Ροντ Στιούαρτ, ηλικίας 74 ετών και 11 μηνών, είναι ο μεγαλύτερης ηλικίας άνδρας καλλιτέχνης που κατακτά την πρώτη θέση στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου με ένα άλμπουμ, αφήνοντας μάλιστα πίσω του τον απόλυτο ποπ σταρ Ρόμπι Γουίλιαμς.

Σύμφωνα με το BBC, tο νέο άλμπουμ του Στιούαρτ "You're in my Heart" είναι πρώτο με διαφορά 750 αντιτύπων από το χριστουγεννιάτικο άλμπουμ του Ρόμπι Γουίλιαμς "The Christmas Present" και του συγκροτήματος The Who, που βρίσκονται στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα.

Στο νέο του άλμπουμ, που κυκλοφόρησε στις 22 Νοεμβρίου, περιλαβάνονται νέες εκδοχές των μεγαλύτερων επιτυχιών, όπως τα Sailing και I Don't Want to Talk About It, που ηχογράφησε ο Στιούαρτ με τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα.



Με την πρώτη θέση στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Σερ Ροντ Στιούαρτ κατέρριψε το ρεκόρ που κατείχε μέχρι τώρα ο Αμερικανός τραγουδιστής, Πολ Σάιμον, αλλά δεν έχει καταρρίψει το ρεκόρ της Βέρα Λιν, η οποία βρέθηκε στην κορυφή του chart του Ηνωμένου Βασιλείου, το 2014, όταν ήταν 97 ετών με τη συλλογή "Vera Lynn: National Treasure".

Αλλο μουσική άλλο πολιτική...



«Μια νέα κυβέρνηση και ένα νέο νούμερο ένα για τον Σερ Ροντ» έγραψε ο τραγουδιστής στον λογαριασμό του στο Twitter.

«Χάρη στις λεγεώνες των θαυμαστών μου , τους οποίους δεν θα θεωρήσω ποτέ δεδομένους» σημείωσε και πρόσθεσε: «Συγχαρητήρια Ρόμπι, συγχαρητήρια Μπόρις (Τζόνσον) όλα καλά Πιτ Τάουνσεντ!».



Το γεγονός ότι συνεχάρη τον Μπόρις Τζόνσον για τη νίκη του στις εκλογές της Πέμπτης προκάλεσε αντιδράσεις των θαυμαστών του.