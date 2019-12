Αγαπημένες στάσεις και γιορτινές διευθύνσεις στην πόλη, που μας φτιάχνουν τη διάθεση.

ΓΙΟΡΤΙΝΑ ΤΟΠΟΣΗΜΑ



ΑΘΗΝΑ

Όλη η πόλη μια σκηνή



Λαμπερά χρώματα, pop up events, συναυλίες και άλλες καλλιτεχνικές δράσεις που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων μεταμορφώνουν αυτές τις ημέρες το ιστορικό κέντρο της πόλης. Ξεχωρίζουν η «Χριστουγεννιάτικη Φωτεινή Διαδρομή με φόντο την Ακρόπολη», όπου ένα δάσος δέντρων από πολύχρωμα pixel φωτίζεται στα χρώματα που εσείς επιλέγετε καθώς το διασχίζετε (πεζόδρομος Διονυσίου Αρεοπαγίτου, έως 10/01/2020), και η «Νύχτα των Ευχών», όπου κάτοικοι και επισκέπτες συγκεντρώνονται στην πλατεία Κοτζιά και φωτίζουν τον ουρανό με φαναράκια, συνοδεία ενός εντυπωσιακού οπτικοακουστικού σόου (24/12 στις 18.00, Δημαρχιακό Μέγαρο). Και οι δύο πρωτότυπες διαδραστικές εγκαταστάσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Christmas Light Festival από το Athens Digital Arts Festival. Μια άλλη, ξεχωριστή εμπειρία είναι οι open air προβολές που διοργανώνει το Athens Open Air Film Festival στη συμβολή των οδών Ερμού και Ασωμάτων στο Θησείο. Πάρτε τα κουβερτάκια σας και απολαύστε τρεις διαφορετικές βραδιές κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης, με τον «Χριστουγεννιάτικο εφιάλτη» και τον «Ψαλιδοχέρη» του Τιμ Μπάρτον και το «Ποιος παγίδεψε τον Ρότζερ Ράμπιτ» του Ρόμπερτ Ζεμέκις (27-29/12). – Π. Λ.



ΚΠΙΣΝ

Στέκι πολιτισμού



Διασκεδάζοντας με τους καθρέφτες της φωτεινής εγκατάστασης «Infinite Support», δημιουργία της ολλανδικής ομάδας LightForm, στο Πάρκο του ΚΠΙΣΝ. © Nikos Karanikolas



Λίγα μέρη, και δη χώροι πολιτισμού, έχουν καταφέρει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα αυτό που έχει καταφέρει το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: να κερδίσει μια μεγάλη γκάμα ανθρώπων και να γίνει πραγματικό στέκι για τους Αθηναίους. Την περίοδο των εορτών, μάλιστα, μεταμορφώνεται σε ό,τι πιο μαγικό έχει να επιδείξει η πρωτεύουσα, με ευφάνταστους φωτισμούς και πλήθος εκδηλώσεων. Παγοδρόμιο, φωτεινές εγκαταστάσεις στο Πάρκο, σόου πυροτεχνημάτων την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, παραστάσεις και συναυλίες, γιορτινά εργαστήρια και παιχνίδια, αλλά και ο καθιερωμένος πλέον φιλανθρωπικός αγώνας δρόμου SNF RUN: 2020 FIRST RUN (η εκκίνηση δίνεται 4 λεπτά μετά την αλλαγή του χρόνου) είναι μόνο κάποιες από τις όψεις του χριστουγεννιάτικου αυτού κόσμου που μας κάνουν να αγαπάμε το ΚΠΙΣΝ χρόνο με τον χρόνο πιο πολύ. – Μ. Κ.

• Για το αναλυτικό πρόγραμμα: snfcc.org



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΥΨΕΛΗΣ

Η αστική μαγεία επιστρέφει



Το εορταστικό πρόγραμμα έχει απ’ όλα: pop up βιβλιοθήκη, διαδραστικές αναγνώσεις, μαθήματα χαρτοκοπτικής με κορδέλες, χαρτόνια και υφάσματα, προβολές animation σε ένα πρωτότυπο drive-in για παιδιά, πιάτα εμπνευσμένα από παραμύθια του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν και των αδελφών Γκριμ, συναυλίες, θέατρο, μαγικά και πολλά γλυκά. Όλα αυτά στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, ένα κτίριο ταυτισμένο με την πόλη: χαρακτηριστικό δείγμα αθηναϊκού μοντερνισμού, χτίστηκε το 1935, ανακαινίστηκε το 2012 από τον Δήμο Αθηναίων και πλέον λειτουργεί υπό τη διαχείριση του Impact Hub Athens, που προωθεί εκδηλώσεις κοινωνικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. – Ε. Α.

• Φωκίωνος Νέγρη 42, τηλ. 210-3210146, agorakypselis.gr



ΚΑΣΤΑΝΑ ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥ

Tο δυναμωτικό σνακ



Οι χειμωνιάτικες βόλτες στην οδό Ερμού έχουν μυρωδιά κάστανου. Την περίοδο των εορτών, κατά μήκος του εμπορικού πεζόδρομου, στήνουν τους πάγκους τους και άλλοι πλανόδιοι καστανάδες, όμως ο κύριος Αντώνης, με τα κάστανα, τα καλαμπόκια του και «πόστο» τη συμβολή των οδών Ερμού και Βουλής, στέκεται στο ίδιο σημείο τα τελευταία επτά χρόνια χειμώνα καλοκαίρι. «Φέρνω τα κάστανα από τα Χανιά, γιατί είναι τα μόνα που έχω βρει να παραμένουν τόσο όμορφα όταν ανοίγουν», λέει και ρίχνει μια νέα στρώση στην τάψα, ανακατεύοντας διαρκώς για να μην καούν. – Π. Λ.



ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΓΚΑΒΑΣ

Το βυζαντινό φυλαχτό της Πλάκας



Ο βυζαντινός Άγιος Νικόλαος Ραγκαβάς στην καρδιά της παλιάς Αθήνας. (Φωτογραφία: ΚΛΑΙΡΗ ΜΟΥΣΤΑΦΕΛΛΟΥ)



Χτισμένος στους πρόποδες του βράχου της Ακρόπολης, ο Άγιος Νικόλαος Ραγκαβάς είναι ο συνδετικός κρίκος της πόλης με το βυζαντινό της παρελθόν. Οικοδομήθηκε τον 11ο αιώνα από τη φημισμένη οικογένεια των Ραγκαβάδων στην αριστοκρατικότερη –τότε– γειτονιά της Αθήνας. Παρότι στην πορεία υπέστη πολλές παρεμβάσεις, το 1980 αποκαταστάθηκε από την Αρχαιολογική Υπηρεσία και σήμερα αποτελεί μοναδικό δείγμα βυζαντινής αρχιτεκτονικής περιτριγυρισμένο από πλακιώτικα σπίτια. Για τις 21/12 (6.00-7.30 μ.μ.), έχει προγραμματιστεί παράσταση αφιερωμένη στα κάλαντα του Δωδεκαημέρου, με αφήγηση, τραγούδι, ούτι, λαούτο, βιολί και βέβαια τη χορωδία Ραγκαβά. – Ε. Α.

• Πρυτανείου 1, Αθήνα



ΣΤΟΑ ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟΥ

Ο πιο φωτεινός προορισμός



Τα μεσημέρια Σαββάτου και Κυριακής, μέχρι το τέλος του χρόνου, το soundtrack της Στοάς Σπυρομήλιου «ντύνουν» τζαζ σύνολα. (Φωτογραφία: ΚΛΑΙΡΗ ΜΟΥΣΤΑΦΕΛΛΟΥ)



Η Στοά Σπυρομήλιου, ένα από τα πιο κομψά και ατμοσφαιρικά σημεία της Αθήνας, τα Χριστούγεννα γίνεται ο απόλυτος προορισμός. Φέτος, πριν μπείτε στη στοά, θα κάνετε μια πρώτη στάση στη γιγαντιαία διαδραστική φωτεινή μπάλα, που συμβολίζει το γούρι του 2020, για να βγάλετε μια χριστουγεννιάτικη selfie. Η μπάλα αποτελεί μέρος της γιορτινής φωταγώγησης που ανέλαβε να πραγματοποιήσει στον πεζόδρομο της Βουκουρεστίου, στο τμήμα μεταξύ Σταδίου και Πανεπιστημίου, η Πειραιώς Real Estate και η Picar, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Δήμου Αθηναίων «Υιοθέτησε την Πόλη σου». Η επιμέλεια του φωτισμού ανατέθηκε στην Ελευθερία Ντεκώ. Μέσα στη στοά, τις ημέρες των εορτών, διοργανώνονται διάφορα events, με αποκορύφωμα το New Year’s Eve party 2019. – Π. Λ.



ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ATTICA

Βιτρίνες που αφηγούνται ιστορίες



Για Αθηναίους και επισκέπτες το εμπορικό κέντρο City Link αποτελεί αφετηρία για τις γιορτινές βόλτες στην πόλη. Η μαγεία των ημερών ξεδιπλώνεται σε κάθε παράθυρο του Attica the department store με μικρές ιστορίες που έχουν για πρωταγωνιστές τις καλύτερες στιλιστικές προτάσεις της σεζόν μαζί με βουνά από χιόνι, ταράνδους, αγγελάκια, αστέρια και μπάλες που λάμπουν σαν ουράνια σώματα σε ένα ονειρικό νυχτερινό σκηνικό. – Π. Λ.

• Πανεπιστημίου 9 , Σύνταγμα, τηλ. 211-1802600



ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΜΕ



GB CORNER GIFTS & FLAVORS

Γλυκίσματα με φινέτσα



Οι εντυπωσιακές συνθέσεις με μπάλες, καρυοθραύστες, πανετόνε, μακαρόν και κατακόκκινες κούπες με χρυσές λεπτομέρειες κάνουν τους περαστικούς να κοντοστέκονται. Την πιο γλυκιά εποχή του χρόνου, το GB Corner Gifts & Flavors φοράει τα καλά του και παρουσιάζει τις χριστουγεννιάτικες δημιουργίες του βραβευμένου Γάλλου chef patissier Arnaud Larher και του ταλαντούχου ζαχαροπλάστη Ευγένιου Βαρδακαστάνη. Κορμοί με γεύση κάστανο, φουντούκι ή λεμόνι, σοκολατένιες χριστουγεννιάτικες μπάλες με γέμιση από gelifié βατόμουρο, χριστουγεννιάτικα δέντρα από σοκολάτα και τραγανά μακαρόν είναι ακαταμάχητοι πειρασμοί για το γιορτινό τραπέζι και ένα δώρο που θα εκτιμηθεί. – Π. Λ.

• Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, τηλ. 210-3330750



LITTLE KOOK

Τα χρόνια της αθωότητας



Σε ένα στενό του Ψυρρή ζωντανεύουν ξωτικά, δράκοι, λαγοί και σκηνικά από τα παραμύθια των παιδικών μας χρόνων. Το πρωτότυπο καφέ στεγάζεται σε ένα διώροφο νεοκλασικό και κάθε χώρος έχει διαφορετική θεματική, όπως το δωμάτιο των Χριστουγέννων, που παραμένει γιορτινό όλο τον χρόνο, το δωμάτιο των αδελφών Γκριμ, το καραμελόσπιτο κ.ά. Η ιδιαίτερη διακόσμηση του «Little Kook» προσελκύει επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στον κατάλογο θα βρείτε γλυκές και αλμυρές προτάσεις, ωστόσο το αμερικάνικο κέικ Red Velvet κρατά τα σκήπτρα στις προτιμήσεις των θαμώνων. – Π. Λ.

• Καραϊσκάκη 17, 210-3214144



ΑΦΟΙ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ

Η σταθερή αξία



H παραδοσιακή βασιλόπιτα-κέικ από το ζαχαροπλαστείο Αφοί Ασημακόπουλοι. (Φωτογραφία: ΑΛΚΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ)



Το οικογενειακό ζαχαροπλαστείο Αφοί Ασημακόπουλοι λειτουργεί από το 1915, με την τέταρτη γενιά να έχει αναλάβει πλέον τα ηνία. Την τιμητική τους αυτή την εποχή έχουν οι μυρωδιές από φρέσκο βούτυρο, μαστίχα και πορτοκάλι και, βέβαια, τα χριστουγεννιάτικα γλυκά: τραγανοί κουραμπιέδες με κομμάτια αμυγδάλου και τέλειο μέγεθος για να φάτε και δεύτερο, μελομακάρονα, παραδοσιακή βασιλόπιτα κέικ με αρωματικό ξύσμα πορτοκαλιού, αλλά και δίπλες, γεμιστά τσουρέκια κ.ά. – Π. Λ.

• Χαριλάου Τρικούπη 82, τηλ. 210-3610092



DARK SIDE OF CHOCOLATE

Σοκολάτα μέχρι τελικής πτώσης



Ροφήματα, γλυκά ημέρας, γλυκό κρασί για να συνοδεύσετε τις σοκολάτες σας, φοντί σοκολάτας με βουτήματα φρούτα και μπισκότα... Στο Dark Side of Chocolate η σοκολάτα πρωταγωνιστεί με κάθε τρόπο, σερβίρεται σε γενναίες δόσεις και συνοδεύεται από διακριτικές τζαζ μουσικές επιλογές. Κάντε μια στάση μετά τις χριστουγεννιάτικες αγορές σας ή, εναλλακτικά, περάστε για να πάρετε για το σπίτι χειροποίητες τρούφες ή σοκολατάκια με γεύση ελαιόλαδο και περγαμόντο, με πραλίνα, με τσίλι, με πορτοκάλι, με μαύρο ρούμι, με δεντρολίβανο, με λάιμ, με βασιλικό, με αστεροειδή γλυκάνισο. – Π. Λ.

• Σόλωνος 49, 210-3392348



CLUMSIES

Ποτά με περγαμηνές



Κάθε βράδυ, πάρτι με εξαιρετικά κοκτέιλ στο έκτο καλύτερο μπαρ του κόσμου, το Clumsies.



Αν δεν είναι γουρλίδικο το Clumsies, τότε ποιο μπαρ είναι; Από τη χρονιά που λειτουργεί, κάθε χρόνο βραβεύεται, αναπτύσσεται, μεγαλώνει τη φήμη και την ομάδα του. Φέτος βρέθηκε στο νούμερο 6 της έγκριτης λίστας «World’s 50 best bars», βάζοντας την Αθήνα δίπλα στις άλλες μητροπόλεις του καλού ποτού: τη Νέα Υόρκη, το Τόκιο, το Λονδίνο. Δύο από τους συνιδιοκτήτες και bartenders, οι Νίκος Μπάκουλης και Βασίλης Κυρίτσης, καινοτομούν με κοκτέιλ που θα μείνουν στον χρόνο ως κλασικά. – Ν.Δ.

• Πραξιτέλους 30, τηλ. ​210-3232682



ΣΧΕΔΙΑ HOME

Αλληλέγγυη στην πράξη



Το εστιατόριο Σχεδία home συνδυάζει την κοινωνική προσφορά με την καλή κουζίνα. © Gavriil Papadiotis





Επισκεφτείτε ένα μαγαζί του κέντρου που έχει ουσία και λόγο ύπαρξης. Το «Σχεδία Home», δημιούργημα του ομώνυμου περιοδικού δρόμου, στελεχώνεται από τους ανθρώπους της Σχεδίας, οι οποίοι, εκπαιδευμένοι από τον σεφ Λευτέρη Λαζάρου, παρασκευάζουν το φαγητό: κολοκυθόσουπα, κεφτεδάκια με πουρέ γλυκοπατάτας και άλλα πολλά και νόστιμα, που θα σας κάνουν να εκτιμήσετε το εστιατόριο όχι μόνο για την κοινωνική του διάσταση αλλά και για την κουζίνα του. Στους τοίχους θα δείτε χειροτεχνήματα του «Σχεδία Αρτ», από χαρτί αδιάθετων τευχών. Θα τα βρείτε και στο ηλεκτρονικό κατάστημα shediahome.gr. – Ε. Α.

• Κολοκοτρώνη 56 & Νικίου 2, τηλ. 213-0231220



THELA

Τα δώρα της αειφορίας



Στις μέρες μας δεν υπάρχει μεγαλύτερη ένδειξη καλλιέργειας από τον σεβασμό στο περιβάλλον και στην αξία των προϊόντων. Ακόμα και των πιο αναλώσιμων, όπως είναι το πλαστικό μιας χρήσης. Η ινδικής καταγωγής, εγκατεστημένη στην Αθήνα, Diti, που βρίσκεται πίσω από το brand Thela, παίρνει πλαστικές σακούλες και τις μετατρέπει σε νήμα. Με αυτό πλέκει τσάντες, σκουλαρίκια, κολιέ και άλλα αξεσουάρ, που, αντί να καταλήξουν σε χωματερές, αποτελούν εξαιρετικές προτάσεις δώρων. – Ε.Α.

• Τηλ. 6931-825232, thela.eco



THINK PIG

Eυφάνταστα ημερολόγια



Στην –όλο και πιο ενδιαφέρουσα– αθηναϊκή σκηνή του design και των πρωτότυπων αξεσουάρ υπάρχουν κάποια brands που διακρίνονται για τη φαντασία τους, όπως το Think Pig. Εδώ θα βρείτε μια σειρά από αντικείμενα με μηνύματα ρομαντικού κυνισμού και γκρινιάρικης ευαισθησίας, που ταιριάζουν στην εποχή. Για χριστουγεννιάτικα δώρα, ξεχωρίζουν η κούπα «Merry KissMyAss» και το «Ημερολόγιο 2020 – Η ζωή ανάμεσα σε ηλίθιους». – Ε. Α.

• Λεωφόρος Ειρήνης 28, Ηλιούπολη, τηλ. 213-0250400, thinkpig.gr



ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Μοτίβα καλοτυχίας



Στο πωλητήριο του Μουσείου της Ακρόπολης θα βρείτε το γούρι-χελωνάκι του 2020 (παραπέμπει στο αγαπημένο ζώο του Αισώπου, που προστάτευε από το κακό μάτι), αλλά και κεραμικά ρόδια ή μπάλες με μοτίβα γερανών που συμβόλιζαν την καλή τύχη. Στα πωλητήρια των παραρτημάτων του Μουσείου Μπενάκη, πέρα από το γούρι-καράβι και το γούρι-περιδέραιο που αντλεί τη θεματολογία του από κεντήματα του μουσείου, πωλείται επίσης το μενταγιόν-βραδύπους «Stress no more», για να μπει η νέα χρονιά χωρίς άγχος. Στο πωλητήριο του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε γυάλινες καμπάνες, πήλινες χιονονιφάδες και κεραμικά αστέρια. – Ε. Α.

• Πωλητήριο (ισογείου) Μουσείου Ακρόπολης, Δ. Αρεοπαγίτου 15, τηλ. 210-9000959.

• Πωλητήρια Μπενάκη: Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού (Κουμπάρη 1), Πειραιώς 138, Πινακοθήκη Γκίκα (Κριεζώτου 3), Benaki Museum Pavilion του Four Seasons Astir Palace Athens (Απόλλωνος 40).

• Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Νεοφύτου Δούκα 4, τηλ. 210-7228321-3.



ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑ ΛΑΛΑΟΥΝΗ

Με ένα κλαδί ελιάς



Στις νεότερες γενιές ο Ηλίας Λαλαούνης ίσως φαντάζει σαν ένας χρυσοχόος-επιχειρηματίας των glam ’70s, με ακριβά κοσμήματα και εύπορους πελάτες. Αρκεί μια επίσκεψη στο ομώνυμο Μουσείο Κοσμήματος για να αλλάξουν γνώμη, βλέποντας τις πενήντα συλλογές κοσμημάτων και διακοσμητικών που δημιουργήθηκαν μεταξύ 1957-2002 και αντλούν τη θεματολογία τους –κυριολεκτικά– από τα πάντα: από τον Θησαυρό του Πριάμου μέχρι το ταξίδι του ανθρώπου στη Σελήνη. Ευρυμαθής και πρωτοπόρος, ο Ηλίας Λαλαούνης δημιούργησε το πρώτο γούρι πριν από 57 χρόνια . Το φετινό απεικονίζει ένα κλαδί ελιάς, φόρος τιμής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 στο Τόκιο. – Ε. Α.

• Καρυατίδων 4α και Καλλισπέρη 12, τηλ. 210-9221044, lalaounis-jewelrymuseum.gr



FABRIKA KAI NESO STUDIO

Γούρια στον λαιμό



H Ζωή Ξεμαντήλωτου, δημιουργός του Neso studio, με το γούρι της χρονιάς. (Φωτογραφία: ΚΛΑΙΡΗ ΜΟΥΣΤΑΦΕΛΛΟΥ)



Ένα ρόδι κρεμαστό σχεδίασε φέτος η δημιουργός της Fabrika, Ευρυδίκη Τσιστράκη. Φτιαγμένο από ασήμι 925, έχει χάραξη με laser και φοριέται σε αλυσίδα. ​​Θα το βρείτε στις προθήκες του μαγαζιού μαζί με τα άλλα χειροποίητα κοσμήματα του εργαστηρίου, όπως και υφασμάτινα παιχνίδια από την ευφάνταστη Sonja Blum. Το γούρι του Νeso studio είναι ένα κόσμημα-φυλαχτό. Από ασήμι 925° με επιχρύσωση 24 καράτια, συγκρατεί ένα πετράδι, τον χαλκηδόνιο λίθο, και είναι κομμένο στο σχήμα Κ, που αντιπροσωπεύει τον αριθμό 20. – Ν. Δ.

• Fabrika + Sonja Blum, Βεΐκου 9, Κουκάκι, τηλ. 6946-463657

• Neso studio, Πραξιτέλους 31, τηλ. ​6939-860194